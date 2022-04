Rerik

Nachdem Ende Februar eine Leiche am Strand von Rerik gefunden wurde, können jetzt erste Aussagen über sie getroffen werden. Wie Polizeisprecher Benjamin Lübke mitteilt, seien die Knochen mindestens mehrere Jahrzehnte alt, wie erste Untersuchungen der Rechtsmedizin ergeben hätten. Genauer eingrenzen lasse sich der Zeitraum noch nicht. Und: „Es gibt bisher keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.“

Spaziergänger hatten Ende Februar zwischen Abgang Teufelsschlucht und Meschendorf Knochenteile an der Wasserkannte gefunden. Sie ragten laut Schilderungen der Feuerwehr zwischen den Steinen hervor. An der Stelle ist der Strand mit großen und kleinen Steinen übersät. Zwischen Steilküste und Ufer sind es etwa 14 Meter. Die Freiwillige Feuerwehr Rerik legte die Knochen frei. Laut Polizeisprecher Lübke seien es Schädelfragmente mit Zähnen, Oberschenkelknochen und Armknochen gewesen.

Handelt es sich bei der Leiche um eine Frau oder einen Mann?

Darüber, ob es sich um Knochen einer Frau oder eines Mannes handelt, könne noch keine Aussage getroffen werden. Der Ring, die Kette und die Gürtelschnalle, die ebenfalls gefunden wurden, könnten Aufschlüsse zur Identität geben. „Damit gehen wir noch nicht an die Öffentlichkeit. Wir versuchen die Identität erst noch auf anderen Wegen zu klären“, so Lübke. Hilfreich seien dabei die gefundenen Zähne.

Wie lange lag die Leiche am Strand?

Nach dem Fund konnte das Alter der Knochen noch nicht eingeschätzt werden. „Es gibt leider keine allgemeingültigen Regeln zur Liegezeitschätzung von menschlichen Knochen“, hatte Dr. med. Verena Kolbe, Fachärztin für Rechtsmedizin am Institut für Rechtsmedizin der Universitätsmedizin Rostock, informiert. „Die Bodenbeschaffenheit und das Klima beeinflussen die Geschwindigkeiten der Leichendekomposition enorm. Wasserleichen oder Leichen in feuchten Lehmböden zeigen einen anderen Verwesungsablauf als etwa Leichen in trockenen Sandböden oder Wäldern.“

Von Anja Levien