Demen

Ein dumpfer Knall. Mit 50,6 km/h kracht ein Motorrad auf ein stehendes Traktor-Gespann. Der Biker wird regelrecht geköpft. Die Pflugscharen wirken wie eine Guillotine. Viele der gut 60 Teilnehmer – Juristen aus dem ganzen Nordosten – des 13. Dekra-Crashtages in MV halten den Atem an. Auf dem Gelände des Evita-Forums in Demen ( Ludwigslust-Parchim) herrscht an diesem Freitagmittag kurzzeitig Stille. Ein Schockmoment. Die Spezialisten der Sachverständigenorganisation zeigen die Folgen einer solchen Kollision erstmals in Deutschland.

Biker bei Kollision oft chancenlos

Kradfahrer haben bei Crashs mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen meist ganz schlechte Karten. 23 Tote waren allein bei derartigen Zusammenstößen im Jahr 2019 bundesweit zu beklagen. Das ist in etwa vergleichbar mit der Zahl der tödlichen Unfälle, die sich im Vorjahr zwischen Motorrädern und Lkw ereigneten. Während hier 28 Zweiradfahrer starben, gab es bei Zusammenstößen mit Pkw insgesamt 214 tote Biker.

Unbeleuchteten Pflug sieht Zweiradpilot nicht

„Den beleuchteten Traktor erkennt der Biker zumeist auf der Straße. Den beispielsweise angehängten Vier-Schar-Pflug allerdings nicht“, betont der Stralsunder Dekra-Unfallanalytiker Dr. Frank Mauroschat. Auch bei Kollisionen mit Pkw sind die Folgen oft dramatisch. Allein im vergangenen Jahr starben in Mecklenburg-Vorpommern 13 Zweiradpiloten. Zum Vergleich: Insgesamt waren im Nordosten 88 Tote bei Unfällen im Straßenverkehr zu beklagen.

Abbiegevorgänge besonders gefährlich

Zu den kritischsten Situationen für Kradfahrer zählen sogenannte Abbiegevorgänge – sowohl innerorts als auch auf Land- und Bundesstraßen. Dabei werden die Frauen und Männer auf den Balance-Gefährten urplötzlich mit den mitunter riesigen Hindernissen konfrontiert. Selbst wenn es ihnen gelingt, ihr Krad noch stark zu verzögern, tragen sie häufig schwerste Verletzungen davon. Dies zeigt auch ein Crashtest, bei dem das Zweirad in die linke Vordertür eines Pkw Renault Mégane regelgerecht einschlägt. Der Kopf des Fahrers trifft auf den oberen Dachholm, bevor der Körper aus Hartplastik über den Wagen fliegt.

Bei schweren Unglücken im Einsatz

Die Dekra-Experten werden im Nordosten alarmiert, wenn es bei Kollisionen Schwerstverletzte und getötete Personen gibt. „In 60 Prozent der Krad-Unglücke, zu denen wir im vergangenen Jahr gerufen wurden, handelte es sich bei den Unfall-Gegnern um auf die Straße auf- oder abbiegende Fahrzeuge.“ Der Rostocker Fachabteilungsleiter Dirk Hartwig ist besorgt. Denn auch in diesem Jahr machen diese Konstellationen bereits 50 Prozent der Fälle aus, in die Zweiradfahrer verwickelt sind.

Die Knautschzone fehlt

„Die unterschiedlichen Massenverhältnisse bei derartigen Crashs betragen mehr als 1:10“, erläutert sein Kollege Björn Seefeldt. So wiegt allein der für den Test genutzte Traktor auf der Versuchsbahn des einstigen Armeekomplexes unweit von Crivitz rund acht Tonnen. Dummy und Zweirad bringen es auf etwa 200 Kilo. Während die Zugmaschine bei dem heftigen Aufprall nur kurz wackelt, wird das Krad förmlich zerlegt. „Hinzu kommt, dass der Biker keine Knautschzone besitzt. Er muss also sehr vorausschauend agieren und darf das Zweirad möglichst nicht überbremsen“, so Seefeldt. Auch anhand von Videos demonstriert er den Juristen im Kinosaal bei seinem Vortrag, warum Motorradunfälle zu den anspruchsvollsten Rekonstruktionsaufgaben seiner Zunft zählen.

In diesen Tagen viele Landmaschinen unterwegs

„Der Schwerpunkt Abbiege-Unfälle ist realitätsnah gewählt. Die Crashversuche und präzisen Erläuterungen helfen uns bei der täglichen Arbeit“, sagt der Güstrower Fachanwalt für Verkehrsrecht Sascha Zimmermann. Auch seine Rostocker Kollegin Anja Klenz gehört zu den Stammgästen dieser Veranstaltungsreihe. „Gerade in diesen Wochen sind viele Landmaschinen auf den Straßen unterwegs. Die Gefahrenmomente gerade für Biker steigen“, bekräftigt die erfahrene Juristin. Nicht nur die Hansestädterin beobachtet zudem, dass die aggressive Fahrweise auf den Pisten im Nordosten zunimmt.

Im Fahrerhaus einer riesigen Lkw-Sattelzug-Maschine

Für den Stralsunder Staatsanwalt Roberto Guschke sind die „hier gewonnenen Einblicke hilfreich, Zusammenhänge in der Praxis besser einordnen zu können“. Dies gelte auch unter anderem für die Problematik der Unfallflucht. Ob die Analyse von Parkplatz- oder leichten Auffahrunfällen – die Techniker lösen auf dem großen Freigelände viele knifflige Situationen auf. Und so mancher Jurist sitzt hier erstmals hinter dem Lenkrad einer riesigen Lkw-Sattelzugmaschine. Der Rostocker Spezialist Christoph Konieczny erläutert, wie in einem modernen Mercedes Actros die Gefahr von Fußgängerunfällen extrem minimiert wird. Denn mit Hilfe von Kamerasystemen wird der tote Winkel fast vollständig beseitigt.

Von Volker Penne