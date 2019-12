Bad Doberan

Ihr Weihnachtsgeschenk erhielten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Doberan schon am Dienstagabend. Für sie gab es 31 Flammenschutzhauben im Wert von 500 Euro, die ihnen durch Marcel Beer von der E.dis Netz GmbH überreicht wurden. „Von 230 aktuellen Einsätzen wurden wir im Jahr 2019 zu 52 Bränden gerufen“, sagte der Gemeindewehrführer Olaf Schulz. „Davon waren zehn Brände im sogenannten Innenangriff, wie zum Beispiel einem Wohnungsbrand. Hierbei können Temperaturen von 800 Grad Celsius entstehen.“ Dafür muss der Atemschutzträger optimal geschützt sein. „Insbesondere im Bereich von Hals, Nacken und Ohren“, sagte er. „Immerhin entstehen bei einem Liter Wasser aus dem Strahlrohr schlagartig 1700 Liter Wasserdampf, die zu einer hohen Verbrühungsgefahr für die Retter werden können.“

Optimaler Schutz wichtig

Wer sein Leben und seine Gesundheit dem Gemeinwohl unterordnet, benötigt den optimalen Schutz, so die Meinung unter den Kameraden. Der E.dis Netz Kommunal Referent für den Landkreis Rostock und Nordwestmecklenburg nahm sich für die Überreichung sogar Zeit in seinem Urlaub: „Jeder könnte einmal die Feuerwehr brauchen, das sollten wir nicht vergessen“, sagte Marcel Beer. „Wir erhalten viel Unterstützung von Seiten der Feuerwehr. Gerade, was die Wege zu unseren technischen Anlagen betrifft, wo öfter mal Sturmschäden zu verzeichnen sind.“

Kostenfreie Schulungen

Im vergangenen Jahr gab es Einsatzhandschuhe von E.dis Netz. „Wir möchten die Feuerwehr auch im kommenden Jahr fördern“, betonte Beer. „Und wir unterstützen durch kostenfreie Schulungen. In diesem Jahr waren es 24 mit über 500 Kameraden.“ Dabei geht es um Brände in technischen Anlagen. Bisher konnte Bad Doberan jedoch wegen der enorm vielen Einsätze noch nicht teilnehmen. Deshalb hat der Gemeindewehrführer jetzt nur den einen Wunsch: „Auch wenn wir uns sehr gefreut haben über die Spende und dankbar sind, so wünschen wir uns eine einsatzarme Weihnachtszeit“, erklärte Olaf Schulz. „Sowie einen ruhigen Jahreswechsel. Wir hoffen, das Geschenk in dieser Zeit nicht zwingend benutzen zu müssen.“

Einsatz unter Atemschutz

Die Flammenschutzhauben bestehen aus feuerfesten und hitzebeständigen Textilfasern, sind schwer entflammbar und schützen vor Verbrennungen. Sie sind den Schutzhauben in alten Ritterfilmen ähnlich. Denn die Flammenschutzhauben besitzen einen extra langen Hals- und Nackenbereich und sind Bestandteil der erweiterten persönlichen Schutzausrüstung von Feuerwehrangehörigen für den Brandeinsatz unter Atemschutz. Sie werden unter dem Feuerwehrhelm, jedoch über der Atemschutzmaske getragen.

Von Sabine Hügelland