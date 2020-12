Neubukow

Der Sperrbezirk sowie das Beobachtungsgebiet, die im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Neubukower Betrieb eingerichtet wurden, sind mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das teilt der Landkreis Rostock mit. Das Veterinäramt habe die Allgemeinverfügung des Landkreises zum Schutz vor der Geflügelpest vom 15. November im Bereich des Amtes Neubukow-Salzhaff und der Städte Neubukow und Kröpelin widerrufen.

Weiterhin gilt jedoch die Allgemeinverfügung des Landkreises vom 18. November. Heißt: Alle Geflügelhalter im Landkreis sind verpflichtet, den Kontakt von Hausgeflügel und Wildvögeln zu unterbinden. Für alle geflügelhaltenden Betriebe im gesamten Kreisgebiet gilt das Aufstallungsgebot. Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse, die an der Küste oder nahe eines Gewässers gehalten werden, müssen in geschlossene Ställe oder unter eine Vorrichtung, die gegen das Eindringen von Wildvögeln gesichert ist.

Von der Allgemeinverfügung sind folgende Städte und Gemeinde an der Küste betroffen: Kühlungsborn, Rerik, Gaarzer Hof, Neu Gaarz, Garvsmühlen, Blengow, Meschendorf, Roggow, Russow, Kägsdorf, Klein Strömkendorf, Pepelow, Rakow, Teßmannsdorf, Klein Bollhagen, Heiligendamm, Börgerende, Rethwisch, Nienhagen.

Ebenfalls betrifft das Geflügel, dass 1000 Meter um den Krakower Obersee, Möllner See, Bossower See, Glambecksee, Malchiner See und Haussee gehalten wird, sowie 500 Meter vom Parumer See, Inselsee, von der Südspitze Sumpfsee, südwestlich des Sees Gutower Moor Conventer See sowie in den Grenzen des Naturschutzgebiets Trebel.

Am 15. November hatte der Landkreis Rostock über die Infizierung der Tiere mit dem Geflügelpestvirus H5N8 in Malpendorf bei Neubukow informiert. 3900 Tiere wurden getötet. In mehreren Ställen und Betrieben bei Gnoien, wo das Virus nachgewiesen wurde, wurden insgesamt 76 000 Legehennen gekeult.

Von Anja Levien