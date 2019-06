Bad Doberan/Kühlungsborn/Rerik

Das Wochenende stand im Zeichen der Kinder. In Bad Doberan, Kühlungsborn, Rerik, Pepelow und Ravensberg wurden Kinderfeste gefeiert.

Wenn die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH zum Kindertag einlädt, ist ein Höhepunkt die Mitfahrt in einer Lok. Viele Festbesucher standen am Sonnabend Schlange im Bahnhof West in Kühlungsborn. Doch auch die anderen Angebote wie Zaubershow, Musik, Puppentheater, Kindereisenbahn, Kinderschminken und Riesenrutsche wurden von kleinen und großen Mollifans belagert.

Manja Georgi meisterte mit ihrem Sohn Titus ein Geschicklichkeitsspiel. „Hier wird viel geboten“, sagte die Urlauberin. „Den Molli finden doch alle toll“, so Stefan Truhn. „Das ist hier sehr abwechslungsreich für Kinder und mir gefällt es auch“, fand Heino Sander.

Susann und Papa Finn Hamm hatten viel Spaß beim Hütchenspiel beim Kinderfest in Kühlungsborn. Quelle: Sabine Hügelland

Die neuen Mehrwegbecher mit Molli-Motiven fanden schnell Freunde: „Diese Becher sind ein guter Weg“, sagte Iliyana Wenge, Umweltpsychologin aus Sachsen Anhalt. Sie ließ sich mit dem Molli-Maskottchen, hinter dem sich Erik Riemann verbarg, und den Bechern fotografieren. Die Mehrwegbecher in den Größen 0,3 und 0,4 Liter sind ab sofort auf Bahnhofsfesten der Bäderbahn ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz und nützliches Souvenir.

Grit Esche kam kaum mit der Herstellung des ersten süßen Mollidampfes hinterher. Die Zuckerwatte ließ sich auch die achtjährige Lea Voigt munden. „Das ist wirklich ein schönes Kinderfest“, sagte ihre Mutter Kathrin Voigt.

Schach, Sport und Zauberei auf dem Kamp in Bad Doberan

In Bad Doberan wurden am Sonnabend mehrere Hüpfburgen zum Kindertag auf dem Kamp von Kindern geentert. Wer fünf sportliche Stationen auf dem 28. Kinderfest absolvierte, nahm an der Tombola teil. Frieda machte eine gute Figur im Sackhüpfen. Urlauber Adreano spielte mit seinem Vater Francesco Votta Schach. „So was in der großen Vielfalt gibt es nicht bei uns in Berlin“, sagte Adreano.

Der Berliner Adreano spielte mit seinem Vater Francesco Votta auf dem Kinderfest in Bad Doberan Schach. Quelle: Sabine Hügelland

Kinderschminken, Bastel- und Spielangebote, Tischtennis und auch eine Schokokuss-Wurf-Maschine zogen viele Kinder an. Einen Ball auf einem Löffel zu balancieren war für Anton kein Problem. „Uns gefällt hier alles“, sagte Mama Anastasia Janilov.

Sich einmal wie ein echter Cowboy fühlen, auch das war möglich. Emil Korff aus Kritzmow ritt auf dem „Bullen“. „Wir sind extra aus Kritzmow hergekommen, weil uns das Fest jedes Jahr so gut gefällt“, sagte Mutter Daniela Korff.

In der Nähe kletterte Luise auf Seilen. „Das ist hier gut organisiert. Ein friedliches Fest und es ist für alle Kinder was dabei“, sagte ihre Mutter Claudia Völkner. Auf der Bühne tanzten Kinder der Jugendkunstschule, gab es eine Akrobatik-Aufführung, begeisterte der Zauberer und Bauchredner Domix und der Magier Till Frömmel moderierte. Zwei Clowninnen verteilten Süßes. Insgesamt halfen mehr als 70 Freiwillige diesen Tag ganz besonders werden zu lassen.

Viele Angebote auf dem Wasser

Im Ostseebad Rerik gab es an Land und auf dem Wasser Angebote für die Kinder. Das fand Janett Schumacher aus Wismar super, die mit ihren beiden Töchtern zum Kinderfest auf der Haffpromenade gekommen war. „Ein Kinderfest am Wasser. Das ist total toll und macht Spaß“, sagt sie. Clara und Marie waren unterdessen mit dem Rettungsbord der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) auf dem Salzhaff. Diese erklärte den Kindern im Lauf des Nachmittages die Baderegeln und zeigte verschiedene Rettungsmittel wie Boje und Rettungsgürtel.

Nils übt beim Kinderfest in Rerik Zielwerfen mit der Angelrute. Quelle: Anja Levien

Nebenan konnten sich die Jungen und Mädchen im Zielwerfen mit der Angel ausprobieren. Dafür schwammen auf dem Wasser drei Zielscheiben. Das Gewicht, welches an der Angelrute befestigt war, musste dort raufgeworfen werden. „So bekommen die Kinder ein Gefühl für die Rute und fürs Angeln“, sagte Hans-Werner Skrotzki, Vorsitzender des Sportangelvereins Am Salzhaff Rerik, der das Angebot zusammen mit dem Angelfachgeschäft Wattwurm machte.

Für Nils war das kein Problem. Der Zehnjährige angelt seit zwei Jahren „aus Belustigung“.

Am Bastelstand vom Awo-Sano Familienferiendorf hatte sich Familie Spratte hingesetzt. Luca und Juna bemalten einen Schnecken-Bilderrahmen. Zum ersten Mal machte die Familie Urlaub in Rerik, fand das Angebot beim Kinderfest gut.

Im Feuerwehrauto konnte durchs Ostseebad gefahren werden, der Verein Wassersportfreunde hatte seine SUPs mitgebracht, die die Kinder auf dem Salzhaff ausprobieren konnten, ebenso war eine Mitfahrt in einem Opti vom Segelverein „Alt Gaarz“ möglich. Die Kinder konnten sich Tattoos kleben oder sich schminken lassen. In der Muschelkiste mussten verschiedene Muschelarten erfühlt werden, mit dem Löschschlauch konnte das Zielen geübt werden.

