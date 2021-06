Spielplätze in Kühlungsborn: Das gefällt Eltern und Kindern

Kühlungsborn

Am Spielplatz im Baltic-Park sind sie nicht vorbeigekommen: Amelie (4) hangelt sich durch die Seilstrecke, Mama Jasmin Preuß passt auf. „Der Spielplatz sieht wirklich verführerisch aus“, sagt sie. „Es ist für jede Altersgruppe etwas dabei, das ist immer sehr schön.“ Auch Amelie findet den Spielplatz super. Noch besser würde er ihr gefallen, wenn es ein kleines Bodentrampolin gäbe und eine Nestschaukel. Die wünscht sich auch Juliane Laabs. Ihr Sohn ist zwei Jahre alt. „Für die ganz Kleinen fehlt hier noch etwas“, sagt sie. Insgesamt stellt die Schwerinerin den Kühlungsborner Spielplätzen aber ein gutes Zeugnis aus. „Sie sind mal was anderes und nicht so wie die Typischen aufgebaut.“ Sie selbst fühle sich von Spielplätzen auch angezogen. „Ich gehe natürlich nur auf die Geräte, wenn nicht so viele Kinder da sind“, sagt die Schwerinerin.

Neuer Spielplatz an der Kurklinik

Im Zentrum des Abenteuerspielplatzes "Molli" steht eine Holzlokomotive mit Rutsche. Quelle: Cora Meyer

Benjamin Maul gefällt, dass die Spielplätze im Ort thematisch gestaltet sind – und dass auch der Molli vertreten ist. „Der gehört zu Kühlungsborn wie der Strand zur Ostsee“, sagt der Vater. Der Spielhügel, auf dem die Holzlok auf dem Molli-Spielplatz in der Ostseeallee steht, soll demnächst erneut saniert und repariert werden – ebenso wie der auf dem Spielplatz Themenpark am Morada-Hotel. Das hatte die Stadt zuletzt im vergangenen Jahr veranlasst.

„Der Spielhügel wird durch die Kinder stark beansprucht, entsprechend schwer hat es der Rasen, dort anständig und dicht zu wachsen“, sagt Peter Kahl, Mitarbeiter des Bauamtes. „Die damalige Verlegung der Rasengitterplatten hat noch nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Da soll jetzt nachgebessert werden.“ Erste Ideen gibt es für den neuen Spielplatz, der in Kühlungsborn West in der Nähe der Awo-Kurklinik entstehen soll. „Es soll ein Seilspielgerät installiert werden, dass thematisch gut an den Strand passt“, teilt Peter Kahl mit. Gebaut werden solle noch dieses Jahr.

Juliane Laabs mag Spielplätze und testet sie auch gern selbst. Quelle: Cora Meyer

Auch Juliane Laabs gefällt die Gestaltung der Spielplätze in dem Ostseebad. Sie findet besonders den Rutschturm und die kleinen Badekarren am Baltic-Park sehenswert. „Das ist einzigartig“, sagt sie. Man müsse jedoch aufpassen, dass die Geräte und die Bänke trotzdem noch kindgerecht blieben.

Spielplätze werden regelmäßig geprüft

Der Spielplatz am Morada-Hotel in Kühlungsborn Ost beschäftigt sich mit dem Thema Fischerei. Quelle: Cora Meyer

Für den Bau des neuen und die Instandhaltung der bestehenden Plätze sind im Haushalt 65 000 Euro vorgesehen. Die Spielplätze im Stadtgebiet werden turnusmäßig von einer Fachfirma geprüft. Zudem können Nutzer der Spielplätze auf der städtischen Internetseite bei Bedarf Schäden melden. „Im Zuge der Prüfungen beziehungsweise nach Schadensmeldungen werden die Reparaturen fortlaufend und zeitnah ausgeführt.“

Im vergangenen Jahr wurde der Molli-Spielplatz an der Ostseeallee umgestaltet. Hier tauschte die Stadt im Kleinkindbereich die Kletterwand gegen eine Spielanlage mit Türmchen und Rutsche aus. Zudem wurde die hölzerne Lok erneuert und umgestaltet. Auch die Balancierstrecke auf dem Spielplatz hatte die Stadt reparieren lassen.

Spielplätze von Ost nach West Einen kleinen Spielplatz gibt es am Molli-Bahnhof Ost in der Karl-Risch-Straße. Wesentlich größer ist der Spielplatz Themenpark Fischerei, Ostsee und Küste am Morada-Hotel. Hier gibt es zwei Schiffe mit vielen Klettermöglichkeiten. Etwas weiter die Strandpromenade entlang liegt der Abenteuerspielplatz „Molli“ kurz hinter dem Grenzturm. Mit der hölzernen Lok im Zentrum ist er in zwei Bereiche geteilt: einmal für ältere und einmal für jüngere Kinder. Nebenan gibt es außerdem Fitnessgeräte für Erwachsene. An der Strandpromenade 14 liegt der Spielplatz Strand, der etwas weniger aufwendig gestaltet ist. Der neueste Spielplatz ist der am Baltic-Park neben der Villa Baltic. Hier gibt es kleine Badekarren mit Sand- und (im Sommer) Wasserspielen.

Benjamin Maul gefällt die Sauberkeit der Spielplätze in Kühlungsborn und die Weitläufigkeit. „Es ist von allem etwas dabei, für kleine und für große Kinder“, sagt er. Sein Sohn Kimi Marlin ist zwar erst zwei Jahre alt, aber trotzdem schon total begeistert von der großen Rutsche.

Vandalen auf Spielplätzen unterwegs

Doch leider verhalten sich nicht alle Menschen anständig. „Hauptsächlich auf den Spielplätzen an der Promenade und an den Strandspielgeräten werden immer wieder Geräte zerstört“, sagte Vizebürgermeister Dirk Lahser damals. Auf dem Spielplatz im Baltic Park musste im vergangenen Jahr ein Pumpenschwengel erneuert werden. Die Stadt hatte den Platz außerdem um eine Doppelschaukel und eine zusätzliche Rutsche erweitert. Im Küstenschutzwald hatten Vandalen die Blumenschaukel zerstört, am Spielplatz am Strandaufgang 4 eine Wippe. „Die Schäden werden auch angezeigt“, sagt der stellvertretende Bürgermeister. Täter könnten jedoch nur schwer ermittelt werden. „Besonders nachgefragt bei Dieben sind scheinbar die Federspielgeräte für die Kleinkinder.“ Durch Vandalismus auf Spielplätzen sei der Stadt bislang ein Schaden von etwa 6300 Euro entstanden.

