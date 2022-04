Spielplatz, Schulen, Straßenbau: Hierfür gibt Bad Doberan Geld aus

Bad Doberan

Die Umgestaltung des Rathausfoyers, die Erneuerung des Kornhaus-Spielplatzes, die Einrichtung des Heilwaldes hinter der Moorbad-Klinik oder der Waschplatz für den Bauhof in Bad Doberan können jetzt angegangen werden. Die Stadtvertreter haben dem Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023 zugestimmt. Für einige Projekte konnten Fördermittel von Bund oder Land eingeworben werden, für andere, wie den Sportplatz auf dem Buchenberg, nicht. Die Sanierung soll laut Bürgermeister Jochen Arenz dennoch im Etat stehen bleiben, falls sich neue Fördermöglichkeiten ergeben.

„Das ist ein Haushalt für Bildung, Jugend und Digitalisierung“, sagt Jochen Arenz. Die Erarbeitung des Etas mit den Stadtvertretern sei sehr konstruktiv und wertschätzend gewesen. Die Sanierung des Wirtschaftsgebäudes ist die größte Investition für die Stadt. Ein Überblick, für welche Projekte Geld ausgegeben werden soll.

Wirtschaftsgebäude im Kloster wird gesichert

Das Wirtschaftsgebäude im Klostergelände wird schon jetzt für Veranstaltungen genutzt. Im ruinösen Teil gab es Konzerte und Ausstellungen. Diese sollen bald überdacht stattfinden können. In einem ersten Bauabschnitt bekommt der denkmalgeschützte Bau aus dem 13. Jahrhundert ein neues Dach und wird mit Türen und Fenstern komplett geschlossen. Etwa 2,9 Millionen Euro sind dafür im Haushalt 2022/2023 vorgesehen – so viel wie für kein anderes Projekt. Der Bund fördert das Vorhaben, die Zusage ist jetzt im Rathaus eingegangen.

Buchenbergschule bekommt neue Mensa und Klassenräume

Die Regionale Schule mit Grundschule Buchenberg bekommt einen Neubau, in dem Mensa und Klassenräume untergebracht werden. Dafür wird die alte Kantine abgerissen. Zudem ist Geld für die Ausstattung eingestellt und wird das Fernwärmenetz saniert. Insgesamt sind 2,1 Millionen Euro dafür eingeplant.

Skateranlage auf dem Drümpel

In diesem Jahr die Planung, im nächsten Jahr der Bau: Auf dem Drümpel an der B 105 soll eine neue Skateranlage für Kinder und Jugendliche gebaut werden. Die bisherige muss in naher Zukunft aufgrund von mehr Raumbedarf für den Schulcampus Am Kamp weichen. „Dort liegt ein Sperrvermerk drauf, weil der Standort noch mal infrage gestellt wurde“, informiert Bürgermeister Jochen Arenz. Heißt, bevor was realisiert wird, wird die Stadtvertretung sich das Projekt noch einmal anschauen. 612 000 Euro hat die Stadt dafür vorgesehen.

Lessinggrundschule als Schule mit Förderschwerpunkt

In die Lessinggrundschule wird 2023 Geld investiert. Sie soll eine der Schulen im Landkreis sein, wo Kinder mit den Förderschwerpunkten Hören, Sehen sowie körperlich-motorische Entwicklung unterrichtet werden. So hatte es der Kreistag 2018 beschlossen. Das Land fördert das Vorhaben mit 630 000 Euro.

Hochwasserschutz für die Stadt

Rund 637 000 Euro fließen in den nächsten beiden Jahren in den Hochwasserschutz der Stadt. Unter anderem steht dieser für Althof im Fokus. Doch laut Investitionsmaßnahmen im Haushalt geht es auch um die Stadtbäche und die Renaturierung des Bollhäger Baches.

Straßenbau und neue Bushaltestelle

Auch in die Sanierung von Straßen wird 2022 und 2023 investiert. Die Straße Am Fuchsberg soll nun endlich gemacht werden – eine Maßnahme, die schon mehrfach im Haushalt stand. Die Straße Am Hasenberg ist für 2024/2025 vorgesehen. Ebenso der Kollbruchweg. Eine Million Euro sind für den zweiten Bauabschnitt Gehweg Thünenstraße in diesem Jahr eingestellt. Der Fußweg von der B 105 zum Buchenberg ist mit 500 000 Euro für 2022/2023 berücksichtigt. Der zweite Bauabschnitt der Nienhäger Chaussee soll dieses Jahr erfolgen und die Gehwege in der Klosterstraße sollen dieses und nächstes Jahr gemacht werden. Am Gewerbegebiet Eikboom an der B 105 soll eine Bushaltestelle eingerichtet werden.

Von Anja Levien