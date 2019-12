Wittenbeck

Mehr Platz zum Spielen: Am Sportplatz plant die Gemeinde einen Mehrgenerationenplatz. „Dort könnte eine Grillecke entstehen, Sitzgelegenheiten und auch neue Spielgeräte“, sagt Bürgermeister Dirk Stübs. Der Spielplatz, der dort bisher liegt, war sanierungsbedürftig. Bei einer unabhängigen Überprüfung wurden einige Geräte beanstandet. „Da mussten wir etwas machen“, sagt der Bürgermeister. „Es wird Zeit.“

Unter anderem sei ein Balken an der Rutsche morsch gewesen. Der habe ausgetauscht werden müssen. An der Wippe bemängelten die Prüfer lose Schrauben. Außerdem mussten neue Reifen in die Erde eingegraben werden, die den Aufprall der Wippe abbremsen. Komplett abbauen musste die Gemeinde das kleine Karussell. Zwischen Rasen und der geschlossenen Bodenplatte des Spielgeräts sei ein Zwischenraum von 20 Zentimetern entstanden, sagt Dirk Stübs. „Dort hätten sich Kinder mit ihrem Kopf einklemmen können.“ Die Mängel seien soweit abgestellt worden. Das habe die Gemeinde um die 500 Euro gekostet.

Neuer Platz für Spielgeräte

Die Geräte, die noch brauchbar sind, will die Gemeinde möglicherweise an einer anderen Stelle im Ort aufstellen. „Wenn es der Haushalt zulässt, vielleicht auch neue.“ Ein genauer Standort sei aber noch nicht gefunden. Er könne sich Hinter Bollhagen vorstellen, sagt Wittenbecks Bürgermeister. Die Einwohnerzahl dort sei im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. „Da wohnen auch viele junge Leute, für die müssen wir ohnehin etwas tun.“ Nach dem Abschluss der Straßenbauarbeiten an der Hofstraße entstünde beispielsweise zwischen dem neu gemachten Teilstück und der Landesstraße 12 eine Fläche. Das seien aber bisher nur Überlegungen. In diesen Tagen sollen auf der Hofstraße die Asphaltierungsarbeiten beginnen. Dann wird nach Angaben des Bürgermeisters auch die letzte Straße in der Gemeinde saniert sein.

Gemeinde hofft auf Fördermittel

Wie genau der geplante Mehrgenerationenplatz am Sportplatz aussehen soll, steht noch nicht fest. Auch nicht, was er kosten könnte. Das hängt auch davon ab, inwiefern die Gemeinde Wittenbeck Fördermittel für den Bau erhält. Es werden Fördermittel nach der Sportstättenbaurichtlinie beantragt. Außerdem beschloss die Gemeindevertretung auf ihrer jüngsten Sitzung, einen Antrag beim Ministerium für Inneres und Europa zu stellen, um zusätzliche Mittel zu generieren. „Nun warten wir auf den Bescheid“, sagt der Bürgermeister. Denn man könne sich zwar vieles vorstellen, entscheidend sei aber, was der Haushalt hergebe. Im kommenden Jahr werde die Gemeinde vermutlich weniger Zuweisungen vom Land erhalten. Ein weiterer Kostenfaktor wird auch der geplante Kreisverkehr kurz vor dem Ortseingang sein. Er könnte die Stelle entschärfen, wo die Umgehungsstraße und die aus Kühlungsborn Ost kommende ehemalige Landesstraße aufeinandertreffen. Dirk Stübs rechnet dafür mit Kosten von etwa 150 000 Euro.

In Wittenbeck muss auch die Prellballfläche am Sportplatz erneuert werden. „Dort hebt sich das Pflaster durch Wurzeln“, sagt Dirk Stübs. Das wegen des Wachstums der umliegenden Pflanzen nicht zu ändern. Deshalb müsse die Gemeinde das Pflaster nun neu verlegen, „wahrscheinlich mit Wurzelsperre.“ Diese würde das Ausbreiten der Vegetation eingrenzen.

