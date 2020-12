Bad Doberan

Von Barbie über Puppenstube bis Superman-Figur oder Tamagotchi – das Stadt- und Bädermuseum Bad Doberan hat einiges an Spielzeug aus den 90er-Jahren zusammengetragen. Weil wegen der Corona-Regeln derzeit niemand die Ausstellung live sehen darf, wird das Museum sie online stellen – voraussichtlich im Januar. Der virtuelle Rundgang zeigt dann die beiden Ausstellungsräume mit beliebtem Spielzeug aus den 90-ern und vermittelt einen Einblick in die turbulente Zeit der Wende. „Wichtiges aus Politik, Musik, Sport – aus allen Themenbereichen national und international, fassten wir auf Schautafeln zusammen“, sagte Museumsleiterin Lisa Riess.

So erfahren die virtuellen – und vielleicht bald auch wieder realen – Besucher unter anderem, dass 1992 Heiligendamm den Titel „Seeheilbad“ vorerst für zwölf Jahre verliehen bekommt sowie dort auch mit dem Bau der Seebrücke begonnen wird und 1992 die ersten Nintendo-Spielekonsolen in Deutschland verkauft wurden.

Serie „Die Museumsmacher“ Von der Idee zur Ausstellung: Was passiert eigentlich im Hintergrund eines Museums? Wie wird entschieden, welches Thema eine Ausstellung hat und wie kommen die Museen an die Exponate? In einer Mini-Serie hat die OSTSEE-ZEITUNG das Stadt- und Bädermuseum Bad Doberan bei der Vorbereitung der nächsten Ausstellung begleitet und hinter die Kulissen geblickt. Dieses ist die letzte Folge der Serie.

Die Eröffnung der Seniorenresidenz „Johanneshaus“ fand 1994 auf dem Kammerhof statt und die Galerie „Roter Pavillon“ wird nach Rekonstruktion im Juni wiedereröffnet. Lady Di und viel es mehr – die 90-er waren ein Jahrzehnt, in dem viel geschah.

Der historischen Teil setzte sich aus verschiedenen Zeiten bis zur DDR zusammen. Quelle: Sabine Hügelland

Klassisch gestalteten die Mitarbeiterinnen den ersten Raum mit historischem Spielzeug, wobei sie auch die DDR-Zeit integrierten. „So ganz kommen wir ohne den historischen Teil nicht aus, wenn wir die Entwicklung des Spielzeugs zeigen wollen“, sagte Lisa Riess. Puppenstubeneinrichtungen im Wandel der Zeit zeigen, dass Spielzeug damals schon dem jeweiligen Trend angepasst wurde.

Spielzeug war früher Abbild vom Alltag

Interessant ist die Auswahl in einer Vitrine mit Spielzeug der Nachkriegsjahre. Geschuldet der wenigen Mittel, fällt es zwar schlicht aus, aber ist dennoch nicht minder schön als neues. „Daran ist erkennbar, wie stark sich Spielzeug entwickelte“, so Regine Grzech „Früher war Spielzeug ein Abbild aus dem Alltag“, meinte Maren Engel. „So wurden Mädchen an die Aufgabe als Hausfrau herangeführt.“

Die pinke Barbie-Welt verzaubert auch heute noch viele kleine Mädchen. Quelle: Sabine Hügelland

„Das Spielzeug lässt heutzutage mehr Raum für Fantasie“, sagte Lisa Riess. „Außerdem haben sich die Farben stark verändert. Blieben die Puppen und Co. in der alten Zeit Blau, Rot, Gelb und Braun, gibt es heute viel Pink.“ Auch der historischen Teil bietet zusätzlich viel Wissenswertes auf Schautafeln.

Der zweite Raum ist den 90-ern gewidmet. So beherrscht das Rosa die Welt von Barbie, die von der Miniaturwerkstatt „Lütten Lütt“ auch fotografisch-künstlerisch in Szene gesetzt wurde. Die Ausstellung zeigt die große Ausstattung der Barbie-Welt, in der sogar ein Caravan Platz hatte, zig paar Schuhe, dazu passende Ohrringe und Kleidung jeder Art, bis hin zu Haustieren – es ist die Traumwelt vieler kleiner Mädchen.

Etliche Leihgaben bereichern die Ausstellung. So auch Manga-Hefte der Reihe „ Sailor Moon“ von 1998 von Robert Steinke und seiner Schwester aus Rostock. Oder Actionfiguren, Jojos, Polly Pockets, Bücher, Videospiele und vieles mehr.

Die Mitarbeiterinnen bauten die Burg selbst und hatten viel Spaß dabei. Sie erhielten als Leihgabe nur die Legosteine. Quelle: Sabine Hügelland

„Hunderte Legosteine haben wir erhalten und dann gemeinsam eine Ritterburg gebaut“, ließ Lisa Riess wissen. „Wir hatten viel Spaß dabei und haben uns wie Kinder gefühlt.“ Eine Polaroid-Kamera, Videorekorder, Spiele wie „Elfenland“ oder „Siedler von Catan“, Gameboy und Pokémons – all das prägte ebenfalls die 90er-Jahre. „Es wurde noch sehr streng zwischen Mädchen und Jungen-Spielzeug unterschieden. Heute gibt es auch neutrales Spielzeug, das beide Geschlechter nutzen“, so Lisa Riess, ein Kind der 90-er.

„Hier sind Spiele dabei, mit denen ich noch gespielt habe“, sagte sie. „Und Bücher, aus denen ich meinen Kindern vorlas“, so Maren Engel. „Ja, wir haben auch Spielzeug, welches ich meinen Kindern nie kaufen wollte, das sie jedoch immer haben wollten, wie die Diddl-Mäuse“, erinnerte sich Regine Grzech.

Von Sabine Hügelland