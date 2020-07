Sport frei: Wie Vereine in Kühlungsborn endlich wieder loslegen

Kühlungsborn

Jetzt also doch: Der Sportstrand in Kühlungsborn ist seit Montag wieder geöffnet. In den Vorjahren waren Ende Mai zwischen Seebrücke und Hafen insgesamt vier Felder aufgebaut worden: eines für Fußball, drei für Volleyball. Wegen des Corona-Virus musste das verschoben werden.

Der Sportstrand ist wieder da. Quelle: Cora Meyer

Den Auf- und Abbau übernimmt in diesem Jahr wieder der Beachvolleyballverein. Die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK) betreibt den Strand und bietet Aktivitäten für Urlauber und Einheimische an. Wie lange der Sportstrand am Strandaufgang 3 bestehen bleibt, ist nach Angaben von Oliver Brünnich, Vorsitzender des Beachvolleyballvereins Kühlungsborn, noch nicht klar. „Auch wenn der aktive Betrieb aufhört, lassen wir alles noch stehen, es kommt auf das Wetter an“, sagt er.

Das Training soll wieder beginnen

Die Beachvolleyballer wollen nach den Einschränkungen durch das Coronavirus langsam wieder mit dem Training beginnen. „Jetzt ist aber Urlaubszeit, da ist es nicht wirklich streng durchorganisiert“, sagt er. Wichtig sei, dass der Verein Jugendlichen Training anbieten könne. Die haben derzeit ebenfalls Ferien. Oliver Brünnich ist zuversichtlich: „Wenn die Schule wieder losgeht, werden wir wieder einsteigen.“

Neue Lockerungen der Vorschriften für Sportvereine hatte die Landesregierung Ende Juni beschlossen. Danach ist der reguläre Betrieb unter Auflagen wieder möglich. Auch Zuschauer dürfen wieder kommen. Nach Angaben von Sozialministerin Stefanie Drese hatten unter anderem der Landesfußballverband, der Handballverband Mecklenburg-Vorpommern sowie der Landesvolleyballverband um Zulassung des regulären Trainings- und Spielbetriebes gebeten, um ab August wieder in den Wettkampfbetrieb einsteigen zu können.

Ligen werden neu strukturiert

Darauf, dass es bald wieder losgeht, hoffen auch die Spieler des FSV Kühlungsborn. Eine klare Ansage vom Verband hätten sie noch nicht, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Philipp Reimer. Er vermutet, dass es wohl erst im September soweit sein wird. „Uns wurde angekündigt, dass den Mannschaften genug Zeit gegeben wird, um sich vorzubereiten.“ Die ersten Vorbereitungen seien bereits getan: „Die Ligen wurden anders strukturiert, damit in einer Mannschaft nicht zu viele Spieler sind.“

Vorerst sind die Kühlungsborner Fußballer nach Angaben von Philipp Reimer froh, wieder relativ normal trainieren zu können. „Wir haben eine Weile nichts machen dürfen, dann durften wir in Zweiergruppen trainieren, jeder mit einem festen Partner“, sagt er. Schließlich durften die Sportler immerhin mit fünf Spielern auf einer Platzhälfte trainieren. „Wir sind jetzt also einen ganzen Schritt weiter.“ Natürlich müssten die Vereine Auflagen einhalten und beispielsweise Körperkontakt soweit wie möglich vermeiden. „Ganz bleibt das natürlich nicht aus.“

Auch Zuschauer dürfen kommen Der Sportbetrieb wird für den Freizeit-, Breiten- und Leistungssportbereich auch für Zuschauer geöffnet. „ Die Anzahl der sich gleichzeitig auf oder in der Sportanlage befindenden Personen beträgt maximal 500 im Außenbereich und 200 in überdachten Veranstaltungsorten “, sagte Sozialministerin Stefanie Drese. Wie sie die Besucherzahlen begrenzen und die Einhaltung des Mindestabstands gewährleisten, müssen die Vereine selbst entscheiden.

Urlauberturniere wieder gestattet

Besser auf Körperkontakt verzichten können die Tennisspieler. Auch dort freut man sich über die weiteren Lockerungen. „Unsere sanitären Anlagen dürfen wieder genutzt werden“, sagt Pressewart Ingolf Rahm. Auch Doppel-Spiele seien wieder erlaubt. Besonders froh sei er, dass seit der vergangenen Woche auch die Urlauberturniere stattfinden dürften. „Die laufen gut an“, sagt Ingolf Rahm. Davon profitiere der Verein auch finanziell, denn so ließen sich Kosten für Plätze und Personal wieder aufbringen. Die Tennisspieler hoffen nun darauf, dass der Dunlop Cup im August stattfinden kann. „Dazu ist noch keine Entscheidung getroffen“, sagt der Pressewart.

Die Urlauberturniere, die jeden Mittwoch von 10 bis 14 Uhr stattfinden, seinen eine Tradition, die gerne angenommen werde, sagt Ingolf Rahm. Eine Anmeldung ist erforderlich. „Viele nutzen auch die Gelegenheit, um sich mit anderen zum Spielen zu verabreden.“

Neuer Termin für Ostseeküstenlauf

Nicht abgesagt, sondern nur auf den 6. September verschoben wird der Ostseeküstenlauf. Die 38. Auflage der Veranstaltung hätte ursprünglich am 10. Mai stattfinden sollen. Der Entschluss sei allen nicht leicht gefallen. Aber im Interesse aller Beteiligten konnte auch aus heutiger Sicht keine andere Entscheidung getroffen werden.

„Wir wissen, dass der eine oder andere Läufer im Herbst bereits andere Veranstaltungen geplant hat“, sagt Roman Klawun, seit 1994 für die Organisation zuständig. „Die Option, den Ostseeküstenlauf komplett ausfallen zu lassen, hatten wir nicht wirklich.“ Alle Meldungen behalten ihre Gültigkeit. Wer im September nicht teilnehmen kann, kann seinen Startplatz auf den bisher geplanten Termin für das kommende Jahr, den 9. Mai, verschieben oder sich das Startgeld erstatten lassen.

Von Cora Meyer