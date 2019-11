Seit 2015 gibt es die Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Rethwisch. Um die Stromkosten besser abrechnen zu können, wurde die Anlage jetzt umgerüstet. Per Münzeinwurf geht das Licht an. 90 Minuten kosten 7,50 Euro. Geld, das die Vereine bisher nicht zahlen mussten.