Bad Doberan

Fußballturniere, Handballtraining, Schulsport: Die Sporthallen in der Stadt Bad Doberan sind voll gebucht. Die Hallenzeiten reichen längst nicht mehr aus, um alle Freizeitsportler und Aktivitäten unterzubekommen. Eine Lösung könnte laut Bürgermeister Jochen Arenz eine Kooperation mit dem Landkreis sein.

„Nicht alle Hallenzeiten, die der Verein beantragt, können abgedeckt werden“, sagt Hartmut Polzin, Vorsitzender des Doberaner Sportvereins. Er sieht die Situation der Sportstätten in Bad Doberan kritisch. „Um den Mitgliedern Raum für ihr Training bieten zu können, werden Sporträume in der Median-Klinik, dem Moorbad und einer Kindertagesstätte genutzt.“ Vor allem im Herbst, wenn alle von draußen in die Hallen drängten, werde es eng. „Wenn ich Handball vernünftig trainieren möchte, dann brauche ich eine ganze Halle.“ Das sei zumindest für die Männermannschaften auch gewährleistet.

Hartmut Polzin, Vorsitzender des Doberaner Sportvereins: „Nicht alle Hallenzeiten, die der Verein beantragt, können abgedeckt werden.“ Quelle: Levien Anja

Verein regt Bedarfsplanung für Sportstätten an

Doch nicht nur die Handballer benötigen Hallenzeiten. Auch die anderen Abteilungen des zweitgrößten Vereins im Landkreis Rostock wie Volleyball, Rehabilitationssport oder Geräteturnen sind auf Sportstätten angewiesen. Der Verein habe versucht, mit der Stadt die Situation zu erörtern, und angeregt, eine Sportstättenbedarfsplanung zu machen. Denn die Hallen sind meist bis 16 Uhr für den Schulsport belegt. In Bezug auf eine Bedarfsplanung sei der Verein bisher aber nicht angefragt worden.

Versammlung Doberaner Sportverein Bei der Delegiertenversammlung des Doberaner SV ist Hartmut Polzin für weitere drei Jahre zum Vorsitzenden des Vereins gewählt worden. Mandy Koch, Frank Lukow und Volkmar Sachs wurden ebenso in ihrem Amt als Vorstandsmitglieder erneut durch die Delegierten einstimmig bestätigt. Der Verein zählt 900 Mitglieder und ist der zweitgrößte Sportverein im Landkreis Rostock. Im Bericht des Vorstandes dankte der Vorsitzende Hartmut Polzin insbesondere den Mitgliedern des Vereins, die diesem auch in der schwierigen Zeit der Coronapandemie die Treue hielten und damit für die sportliche und wirtschaftliche Stabilität ihres Vereins sorgen. Das gelte auch für die Sponsoren.

Die Stadt Bad Doberan betreibt drei Sporthallen: Auf dem Buchenberg, an der Verbindungsstraße sowie der Ersatzneubau am Busbahnhof.

„Es gibt nicht für jede Mannschaft ein Mal in der Woche eine Hallenzeit“, macht Andreas Jahncke, Vereinschef des Doberaner FC, deutlich. „Wir teilen die Zeiten nach Wichtigkeit auf.“ Wer ein Turnier spielt, der trainiert vorher in der Halle. „Wir sind mit den Bambini in der Sporthalle der Berufsschule am Stülower Weg“, erzählt Jahncke. Die sei sehr klein, aber für die Bambini reiche es noch. Ansonsten werde auch im Winter draußen trainiert. Die Jugendlichen haben bis in den Dezember rein noch Spiele. „Im Winter muss das Training öfter mal abgesagt werden“, sagt Jahncke in Bezug auf das Wetter.

Andreas Jahncke, Präsident des Doberaner FC: „Doberan wächst und wächst. Die Infrastruktur muss mitwachsen.“ Quelle: Rolf Barkhorn

DFC kämpft um Hallenzeiten

„Wir kämpfen seit Bestehen des Vereins darum, dass wir Hallenzeiten bekommen“, sagt Jahncke. „In die Stadthalle kommen wir kaum rein. Wenn wir ein Turnier machen wollen, müssen wir das zwei Jahre vorher ankündigen.“ Spontane Projekte in der Halle seien nicht möglich.

Eine zusätzliche Sporthalle in der Stadt wäre aus Sicht von Andres Jahncke unbedingt notwendig. „Doberan wächst und wächst. Die Infrastruktur muss mitwachsen.“ Durch das neue Wohngebiet Ostseewohnpark hätte der Verein sehr viel Zulauf im Jugendbereich gehabt. „Wir kratzen an der 500-Mitglieder-Marke.“

Die Hallen werden nicht nur von den Sportvereinen genutzt. Im Februar mietet sich der Doberaner Karnevalsklub für die Faschingsveranstaltungen in eine Halle ein. In der Sporthalle auf dem Buchenberg sind regelmäßig die Kaninchenzüchter mit ihrer Ausstellung zu Gast, findet der Kinderflohmarkt „Zwergenbörse“ statt. Zuletzt fanden in der Halle am Verbindungsweg die Impfaktionstage statt.

Die Hallen sind voll, die Vereine bekommen nicht alle Zeiten, die sie sich wünschen, bestätigt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). Die Hallenkapazität entspreche nicht dem, was gebraucht werde. Die Stadt sei in den vergangenen Jahren gewachsen, aber die Infrastruktur sei nicht mitgewachsen. Das mache sich bei den Sporthallen, aber auch auf den Sportplätzen bemerkbar.

„Wir wollen im kommenden Jahr den Sportplatz auf dem Buchenberg mit Kunstrasenplatz und Beleuchtung ertüchtigen“, sagt Jochen Arenz. Das sei im Haushalt eingestellt. Dann könnten hier die Fußballmannschaften trainieren.

Zudem sei die Stadt mit dem Landkreis Rostock in Abstimmung. „Der Landkreis baut im Stülower Weg einen neuen Campus, weil das Gymnasium mehr Räume braucht. Da wird auch eine neue Sporthalle gebaut. In der würden wir Hallenzeiten bekommen“, erläutert Arenz. Sie wird wahrscheinlich 2025 fertig sein.

Von Anja Levien