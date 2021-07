Stadt Kröpelin sucht Wahlhelfer für September

Kröpelin

Für die Bundestagswahl und die Landtagswahl am 26. September werden Kröpelinerinnen und Kröpeliner für das Ehrenamt als Wahlhelferin oder Wahlhelfer gesucht. „Die Frauen und Männer sind für die Durchführung der Wahl sowie die Feststellung der Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken zuständig“, erklärt Hauptamtsleiter Ingo Schultz. Als Wahlhelferin und Wahlhelfer kann jede wahlberechtigte Person fungieren.

„Wahlberechtigt zur Bundestagswahl sind alle Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten eine Hauptwohnung in der Bundesrepublik Deutschland haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind“, so Schultz. „Wahlberechtigt zur Landtagswahl sind alle Personen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens 37 Tagen in Mecklenburg-Vorpommern wohnen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.“

Eine Wahlhelferin oder ein Wahlhelfer dürfe selbst nicht Wahlbewerberin oder Wahlbewerber, Vertrauensperson eines Wahlvorschlages oder Mitglied in einem anderen Wahlorgan sein, so Schultz: „In Würdigung der Ausübung des Ehrenamtes wird eine Aufwandsentschädigung bezahlt.“

Vier Wahlkreise im Landkreis Rostock

Der Landkreis Rostock ist in vier Wahlkreise aufgeteilt. Sieben Parteien stellen zur Wahl am 26. September in jedem Wahlkreis einen Direktkandidaten: SPD, CDU, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD und die Freien Wähler. Die Basisdemokratische Partei Deutschland hat für die Wahlkreise 11, 12 und 16 einen Kandidaten aufgestellt, die Piratenpartei für den Wahlkreis 12 und Bündnis C – Christen für Deutschland für den Wahlkreis 15. Thomas Junginger aus Neubukow kandidiert als Einzelkandidat im Wahlkreis 11. Der Kreiswahlausschuss tagt am 23. Juli. Er entscheidet über die Zulassung der eingegangenen Wahlvorschläge.

Drei Minister und Ministerinnen aus MV treten im Landkreis Rostock als Direktkandidaten zur Landtagswahl an: Sozialministerin Stefanie Drese (SPD), Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) und Innenminister Torsten Renz (CDU). Während Drese und Hoffmeister um das Direktmandat im Wahlkreis 11 konkurrieren, der Bad Doberan, Kühlungsborn und Neubukow umfasst, kandidiert Renz im Wahlkreis 15 (Teterow, Gnoien). Insgesamt sind beim Kreiswahlleiter 34 Wahlvorschläge eingegangen.

Interessierte Wahlhelfer können sich per Mail an info@stadt-kroepelin.de mit Namen und Adresse melden.

