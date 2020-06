Kühlungsborn

Der Streit zwischen dem ehemaligen Pächter der Mehrzweckhalle Kühlungsborn und der Stadt scheint beendet. Beide Parteien einigten sich zu Beginn der Woche bei einem Verhandlungstermin vor dem Landgericht Rostock auf einen Vergleich. „Ich räume die Halle“, sagt Ralf Blohm. Die ausstehenden Pachtzahlungen seien seinen Angaben zufolge beglichen worden.

Der Unternehmer, der in der Halle einen Indoor-Spielplatz und daneben eine Minigolfanlage betrieb, hatte die Pacht zurückbehalten, weil er Mängel an der Halle beklagte. „Dazu habe ich das recht“, sagt er. Die Drei-Möwen-Halle wurde im Winter 2019 erstmals als Eislaufhalle genutzt. Beim Abtauen des Eises war Feuchtigkeit ins Gebäude gelangt. Ralf Blohm warf daraufhin der Stadt vor, ihm die Halle mit baulichen Mängeln übergeben zu haben und sprach von Planungsfehlern. Die Stadt hielt dagegen, dass der Unternehmer die „Auffälligkeiten“ durch unsachgemäßes Abtauen selbst verursacht hätte. Nachdem die Pachtzahlungen ausblieben, erhielt Ralf Blohm von der Stadt die fristlose Kündigung des Pachtvertrags – der er jedoch nicht nachkam. Die Stadt Kühlungsborn reichte Klage gegen Ralf Blohm ein, der die Halle erst 2018 übernommen hatte.

Verantwortung ungeklärt

Die Stimmung zwischen ihm und der Stadt sei angekratzt, sagt Ralf Blohm. „Die Luft ist raus.“ Er werde sich nun ganz der Abenteuergolfanlage in Sellin widmen, die er ebenfalls betreibt. „Die Halle hat aber weiterhin diese Mängel“, sagt er. Dazu gehörten seiner Ansicht nach fehlende Ablaufrinnen für das Tauwasser und eine unzureichende Heizung. Die Auffälligkeiten in dem Gebäude seien nach Angaben von Rüdiger Kozian aber nicht Teil des jetzt geschlossenen Vergleichs. „Der enorme Schaden, der entstanden ist, ist außen vor“, sagt der Bürgermeister. „Aber was die Pacht angeht haben wir eine Übereinstimmung gefunden. Darüber sind wir sehr zufrieden.“ Der vergleich stehe nach Angaben von Rüdiger Kozian unter Widerspruchsvorbehalt und müsse nun in der Stadtvertreterversammlung erörtert werden.

Die Stadt will die Drei-Möwen-Halle künftig über die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH selbst betreiben. Die Minigolfanlage werde er in diesen Tagen an Bürgermeister Kozian übergeben, sagt Ralf Blohm. Die Halle selbst müsse wegen des Corona-Virus derzeit ohnehin noch geschlossen bleiben.

Von Cora Meyer