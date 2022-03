Bad Doberan

Die Kinder des Lessinghortes lauschen gebannt der Geschichte auf dem Bildschirm in der Stadtbibliothek Bad Doberan. Sie haben es sich auf Kissen und Stühlen gemütlich gemacht. Ab und zu erklingt ein Lachen oder eine andere Reaktion auf die Geschichte.

Auf dem großen Bildschirm sind animierte Bilder und der Text zu sehen, der den Kindern vorgelesen wird. Das Ganze nennt sich Boardstory. So erleben die Kinder Bücher in digitaler Form. „Es ist für sie auch schön, wenn mal jemand anderes vorliest und sie nicht immer nur meine Stimme hören“, sagt Bibliothekarin Kerstin Hallier.

Die Kinder des Lessinghortes lauschen gespannt der Boardstory in der Stadtbibliothek Bad Doberan. Quelle: Gina Henning

Mehr als 180 Kinderbücher digital aufbereitet

Sie ist besonders glücklich über den 86 Zoll großen interaktiven Bildschirm. „Das ist eine tolle Erweiterung für uns“, meint sie, „Gerade in dem digitalen Wandel ist es wichtig, dass auch wir Bibliotheken nicht verloren gehen.“ Möglich gemacht hat das der Strategiefond des Landes zur Förderung des Kulturprojektes „Anschaffung in Bibliotheken“.

Parallel zu den Fördermitteln habe sie auch eine Onilo-Lizenz erworben. Damit hat sie Zugriff auf über 180 Kinderbücher. Onilo ist ein Portal, das beliebte Bilder- und Sachbücher zur Leseförderung digital aufbereitet. So entstehen pädagogisch wertvolle Bilderbuchkinos.

Angebot der Bibliothek steht allen Schulen und Kitas offen

Hallier zeigt sich begeistert von den Möglichkeiten, die das Gerät bietet. „Ich kann auch die Kinder mal vorlesen lassen oder sie können darauf malen“, erzählt sie. Und das werde von den Grundschülern gerne genutzt. Am Ende des Bibliothekstages jeden Mittwoch dürfen sie daran interaktiv arbeiten und sich künstlerisch austoben. Wurde früher mit Stiften auf Papier gemalt, stehen die Erst-bis Viertklässler jetzt an dem interaktiven Bildschirm und können mit bunten Farben ein Gesamtwerk kreieren. Sie haben Spaß beim gemeinsamen Malen. Am Ende der Stunde ist dieses Mal ein buntes Osterbild entstanden.

Die Kinder des Lessinghortes freuen sich über den neuen Bildschirm in der Stadtbibliothek Bad Doberan. Quelle: Gina Henning

Zudem gibt es weitere digitale Angebote für Kinder in der Stadtbibliothek. So können unter anderem auch Tonies ausgeliehen werden. Mit Tonieboxen können Kinderlieder, Hörspiele und Hörbücher abgespielt werden. Hallier appelliert auch an andere Schulen und Kindergärten, die Möglichkeiten der Bibliothek zu nutzen. „Das kann man super verwenden, um den Unterricht aufzupeppen“, sagt sie.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer sich in der Bibliothek in der Verbindungsstraße 14 anmelden möchte, zahlt als Erwachsener 10 Euro im Jahr. Für Kinder sind es 3 Euro. Darin inbegriffen sind auch die Bücher der Onleihe.

Von Gina Henning