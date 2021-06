Stadtentwicklung in Kühlungsborn: Das wünschen sich die Bürger

Kühlungsborner

Sie waren gekommen, um Ideen zu sammeln - und die brachten die Kühlungsborner reichlich mit. Vor etwa 50 Zuhörern präsentierte das Berliner Planungsbüro „Die Raumplaner“ die ersten Ergebnisse seiner Arbeit an einem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) für das Ostseebad. Und im Anschluss waren die Bürger gefragt: Sie durften ihre Vorstellungen zu verschiedenen Themenbereichen äußern.

Für Klaus Erzigkeit kommt im Ort die Ökologie zu kurz. Zum Beispiel beim Thema Bauen. „Die neue Gestaltungssatzung besagt, dass Flachdächer als Gründächer ausgeführt werden können“, sagt der Kühlungsborner. „Wenn man über die gesamtgesellschaftliche Diskussion nachdenkt, müssten sie das eigentlich sogar.“

Mehr Platz für Hunde und Fahrräder

Viele Kühlungsborner wünschen sich eine fahrradfreundlichere Stadt. Eine Idee war etwa, die Ostseeallee zur Fahrradstraße auszubauen. Außerdem schlug Julia Henkel ein Radfahrverbot auf dem Baltic Platz vor. Die 34-Jährige vermisst außerdem einen Platz für Hunde: „Es gibt keine Fläche, wo Hunde frei rennen können.“ Die entsprechenden Strandabschnitte seien zu klein. In der Nähe der Kolonnaden gebe es eine kleine freie Fläche, die man ihrer Ansicht nach gut dafür nutzen könne. „Wenn man die umzäunt, dann stört es niemanden.“ Julia Engel und ihre Freundin Jacqueline Schumacher sind auch Mitglieder der Lenkungsgruppe, die an der Erarbeitung des ISEK beteiligt ist. Sie vertreten dort die junge Generation. Außerdem gehören zu der Gruppe unter anderem Abgesandte der Schulen, der Kitas, mehrerer Vereine, der Kirche und des Seniorenbeirates.

Bezahlbarer und altersgerechter Wohnraum

Dessen stellvertretende Vorsitzende Evelin Wolfram wünscht sich für Kühlungsborn eine Begegnungsstätte für Senioren. Auch Pflegeheimplätze und altersgerechte Wohnungen müsse man im Blick behalten. Bezahlbares Wohnen war ein Thema, das vielen Besuchern der Veranstaltung wichtig war. So wurde unter anderem ein Mietspiegel vorgeschlagen, um das zu kontrollieren.

Hans Volkmann lobte, dass in Kühlungsborn viel erreicht worden sei. Als Beispiele nannte er unter anderem das Glasfasernetz und die sanierten Straßen und Plätze. Allerdings würden statt junger Familien mit Kindern und Einheimischen vor allem Ältere aus dem gesamten Bundesgebiet hierherziehen. Viele betrachteten zudem Ferienwohnungen als Kapitalanlage. „Dadurch haben sich die Grundstückspreise fast verdreifacht“, sagte Hans Volkmann. Die Mieten im Ort, so ergab auch die Analyse des Planungsbüros, liegen über dem deutschlandweiten Durchschnitt.

Gewerbegebiet am Stadtrand

Hans Volkmann kritisierte auch, dass der Tourismus fast das einzige wirtschaftliche Standbein von Kühlungsborn sei. Das ist auch anderen Bürgern aufgefallen. Sie wünschen sich, dass Kühlungsborn mehr Gewerbeflächen schafft. Ein Vorschlag ist ein breit aufgestelltes Gewerbegebiet am Doberaner Landweg. Um im Bereich Gastgewerbe für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, schlug Stadtvertreter Stefan Sorge die Einrichtung einer Hotelfachschule im Ort vor.

Angebote für junge Leute

Die „Raumplaner“ haben festgestellt, dass vor allem Familien und Senioren in das Ostseebad ziehen. Über 40 Prozent der Bevölkerung sind älter als 55 Jahre. Was fehlt, sind Angebote für junge Leute. Das sieht auch Paul Finger so. Mit seinen 20 Jahren gehörte er zu den jüngsten Teilnehmern. „Ich wünsche mir Veranstaltungsmöglichkeiten“, sagt er. „Clubs, Bars und Lokale für die Jugend – das ist hier nicht vorhanden.“ Zum Feiern müsste man nach Bad Doberan oder Rostock fahren – „mit dem Bus hin und mit dem Taxi zurück.“ Das sei sehr umständlich. Auch Pastor Matthias Borchert unterstützt diesen Wunsch. In Tanzlokalen könnten sich auch Gäste und Einheimische treffen, sagt er.

„Wie viele Touristen verträgt Kühlungsborn?“

Immer wieder kam am Dienstag die Frage auf, wie viele Touristen Kühlungsborn verträgt. In diesem Zusammenhang hörten die Raumplaner Kritik an den zusätzlichen Hotelbetten im Sporthotel am Hafen, der Villa Baltic und den Ferienwohnungen an der Waldstraße. „Ich habe das Gefühl, dass man gut mit dem Tourismus umgeht“, sagt Sabine Slapa von den „Raumplanern“. Sie leitete die Veranstaltung gemeinsam mit zwei Kollegen.

Man wisse im Ort, dass es ohne nicht gehe. Das Planungsbüro nimmt die Ideen der Bürger auf und sammelt sie. Außerdem soll die Analyse der Stärken, Schwächen und Möglichkeiten des Ortes weitergehen. Zudem ist eine weitere Informationsveranstaltung geplant. „Wir werden immer wieder auf sie zukommen“, sagte Sabine Slapa. Im März oder April kommenden Jahres hoffen die Raumplaner dann, mit den Kühlungsbornern eine Abschlussveranstaltung feiern und das fertige ISEK vorstellen zu können.

Sie informieren auf der Internetseite www.isek.stadt-kuehlungsborn.de laufend über das Projekt. Bürger können auch weiterhin ihre Ideen übermitteln. Dafür hat die Stadt spezielle Postkarten produziert und eine Mailadresse eingerichtet: isek@stadt-kborn.de.

Von Cora Meyer