Stadtfest Bad Doberan: Das kosten Fahrgeschäfte und Spielbuden

Auf dem Breakdancer jubeln vereinzelt die Jugendlichen mit, vor der Bühne lauschen ein paar Zuschauer dem Gesang des Duos Midnight: Ganz langsam füllt sich am Freitagnachmittag der Platz zwischen Wirtschaftsgebäude und Marstall auf dem Klostergelände in Bad Doberan. Um 14 Uhr war das Stadtfest eröffnet worden. Bis Sonntag bleiben die Fahrgeschäfte, Los- und Spielbuden und Imbissstände. Der Eintritt ist kostenlos, die Kontaktdaten werden erfasst. Mit 50 Euro in der Tasche können Familien hier schon einigen Spaß haben.

John-Luca hält das Luftgewehr in der Hand, visiert den Hasen an der Wand des Schießstandes von Schausteller Rainer Taube an. Es ist das erste Mal für den jungen Bad Doberaner, dass er das Schießen ausprobiert. Auch Mutter Caroline Reiche versucht ihr Glück. Der Familie gefällt es gut auf dem Stadtfest. Ein Budget haben sie sich nicht gesetzt. „Wir sind froh, dass wir das hier überhaupt wieder machen können“, sagt Caroline Reiche. Die Preise auf dem Stadtfest seien nicht überzogen. Ein Schuss am Schießstand kostet 50 Cent, 10 Schuss fünf Euro, 25 Schuss 10 Euro.

Carolin Reiche, John-Luca und Lara-Sophie freuen sich, dass das Stadtfest in Bad Doberan mit Spielbuden und Fahrgeschäften stattfinden kann. Quelle: Anja Levien

Die meisten Leute bekämen das Zielen und Schießen nach einer Erklärung gut hin, sagt Rainer Taube. Der Rostocker Schausteller war wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr noch nicht viel unterwegs. „Mit der Hanse Sail hat es angefangen“, sagt er. Beim Kampfest sei er immer mit dabei und meint damit das Stadtfest, das sonst auf dem Kamp in der Innenstadt stattfindet. Wegen der derzeitigen Bauarbeiten auf der Parkanlage wurde der neue Standort am Wirtschaftsgebäude ausgewählt. „Ich bin eigentlich immer mit dem kleinen Riesenrad dabei.“ In diesem Jahr hat er sich wegen des Ortswechsels für die Schießbude entschieden.

Daneben findet sich die Spielbude Monte Carlo. Hier können die Stadtfest-Besucher versuchen, Bälle in Toiletten zu werfen. Die Herausforderung dabei: Der Toilettendeckel öffnet und schließt sich. 8 Bälle kosten fünf Euro. Ein Ball in der Toilette bringt zehn Punkte. Je mehr Punkte, desto größer der Gewinn.

Alle Infos zum Stadtfest Bad Doberan Attraktionen, Fahrgeschäfte und Cateringbetriebe gastieren zum Stadtfest Bad Doberan bis Sonntag auf dem Klostergelände am Wirtschaftsgebäude. Am Sonnabend ist von 11 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Am Sonnabend spielen Marco and Friends auf der Bühne, am Sonntag Peter und Wüst. Die Konzerte sind von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Kontaktdaten werden per Luca-App oder Zettel erfasst.

Vor dem Fahrgeschäft Drache der Familie Thiede aus Torgelow – eine kleine Achterbahn – steht Anja Barth. Tochter Helena sitzt in der Bahn. Auch sie habe sich für sich und ihre zwei Töchter kein Budget gesetzt. „Es ist so viel ausgefallen“, sagt die Parkentinerin in Bezug auf die Pandemie. „Wir sind froh, dass das hier stattfindet. Die Kinder haben das vermisst. Da sind wir auch bereit, etwas zu bezahlen.“ Die Preise beim Stadtfest seien in Ordnung. Das Angebot der Kombikarten findet sie gut. So kostet ein Chip bei der Drachen-Fahrbahn drei Euro, vier Chips zehn Euro.

Anja Barth ist mit ihren Töchtern Helena (M.) und Leonie auf dem Stadtfest in Bad Doberan unterwegs. Sie sind mit der Drachen-Bahn gefahren. Quelle: Anja Levien

Auch beim Karussell Babyflug wird es beim Kauf von mehreren Chips günstiger. Einer kostet zwei Euro, zwei vier Euro, vier Chips sieben Euro und fünf Chips acht Euro.

Wer auf dem Breakdancer Platz nimmt, zahlt vier Euro. Drei Fahrten gibt es für zehn Euro. Für die ganz Kleinen gibt es noch ein zweites Kinderkarussell. Hier kostet eine Fahrt zwei Euro, drei Chips gibt es für fünf Euro, sieben für zehn Euro.

Für zehn Lose an der Losbude zahlt man fünf Euro. Beim Greif-Spiel wird pro Spiel ein Euro verlangt, bei drei Spielen sind es zwei Euro. Beim Enten-Angeln fallen 3,50 Euro für sechs Enten an, 13 Enten kosten 5 Euro, 30 Enten zehn Euro.

Gegenüber vom Enten-Angeln steht Martin Droege, Mitarbeiter beim Schaustellerbetrieb Upleger, in der Wurfbude. Ein Spiel mit drei Bällen kostet 3,50 Euro, zwei Spiele sechs Euro. „Viele Erwachsene sind erst skeptisch, die lasse ich dann einen Probewurf machen“, erzählt Droege. Bezahlt wird, wenn er trifft. Danach sind sie meisten dabei und wollen mehr. Wer trifft, aber nicht alle Dosen abräumt, erhält einen Trostpreis. Zu gewinnen gibt es an den Spiel- und Losbuden von Kuscheltieren bis zu allerlei Spielen.

