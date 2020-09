Bad Doberan

Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt kommen am Dienstag, 29. September, zu einer außerordentlichen Sitzung auf dem Gut Vorder Bollhagen zusammen. Zudem stehen diese Woche Sondersitzungen des Hauptausschusses und der Stadtvertretung an.

Einziger Tagesordnungspunkt für den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt ab 17.30 Uhr auf dem Gut Vorder Bollhagen ist die vierte Änderung des Flächennutzungsplanes. Hintergrund: Das Gut möchte neue Stallanlagen, Lagerfläche für Silage, Garagen, Seminar- und Veranstaltungsräume sowie Ferienwohnungen schaffen. Dafür muss in einem ersten Schritt der Flächennutzungsplan geändert werden. Der Auslegungsbeschluss war von den Stadtvertretern Anfang des Jahres dazu gefasst worden.

Wie Bauamtsleiter Norbert Sass mitteilt, gibt es eine ablehnende Stellungnahme zur Änderung von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock. Denn unter anderem müssten fünf Hektar aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden. Daher sollen sich die Ausschussmitglieder ein genaues Bild auf dem Gut Vorder Bollhagen von den betroffenen Flächen machen und weiteres Vorgehen besprochen werden.

Bewerber stellen sich im Ausschuss vor

Einen Tag später, am Mittwoch, kommt der Hauptausschuss zusammen. Im nicht öffentlichen Teil geht es um eine Personalangelegenheit. Dahinter verbirgt sich die Vorstellung der Bewerber für die Leitung des Amtes für Stadtentwicklung. Die Stelle war ein zweites Mal ausgeschrieben worden. Kritik hatte es an Bürgermeister Jochen Arenz gegeben, weil der Hauptausschuss in einer ersten Bewerbungsrunde nicht beteiligt worden war. Die Verwaltung hatte keinen der sechs Bewerber als qualifiziert gesehen, argumentierte Jochen Arenz während der Stadtvertretersitzung im August und wies auf das Vorschlagsrecht des Bürgermeisters hin. Die Stadtvertreter hatten im August dann zugestimmt, den Stellenplan zu ändern, so dass sich auch Beamte auf die Leitung bewerben konnten.

Am Donnerstag kommen die Stadtvertreter ab 18.15 Uhr im Ratssaal zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Dabei geht es im nicht öffentlichen Teil um eine Immobilienangelegenheit.

Von Anja Levien