Bad Doberan

Stadtvertreter Marcus Fourmont (JA!) ist eigentlich passionierter Radfahrer. Seit Anfang September nutzt er fast täglich den Citybus, um vom Hasenberg in die Stadt zu kommen – etwa zum Mittag zu seinen Eltern oder zur Physiotherapie in der Mollistraße. Der OZ hat er erzählt, was ihm dabei aufgefallen ist.

Herr Fourmont, wie gefällt Ihnen das kostenlose Angebot?

Der Bus fährt eine sinnvolle Route ab. Es sitzen auch immer Leute drin. Ganz pünktlich kommt er nicht immer, das kann schon mal acht Minuten später sein, ist aber ein gutes Zeichen: Ich habe es oft erlebt, dass sich die Fahrer Zeit nehmen, beim Einsteigen helfen, warten, bis sich die Passagiere gesetzt haben und auch mal den Weg erklären. Ein guter Service.

Haben Sie Vorschläge, was man rund um den Citybus noch verbessern könnte?

Ja, ein paar Ideen habe ich, obwohl ich das Angebot schon sehr gut finde: Die Linienführung sollte beispielsweise bei jeder Tour einheitlich sein. Zurzeit fährt der Bus nur einen Teil der Touren durch den Ostseewohnpark oder von Althof ab. Das ist schwer zu merken. Ich denke: Jede Tour sollte durch das Wohngebiet gehen und wir sollten versuchen, in Althof eine Wendestelle einzurichten und den Ort bei jeder Tour anzufahren.

Und was sagen Sie zu den Fahrzeiten?

Zurzeit fährt der Bus immer nur ungefähr zur gleichen Zeit und mittags gibt es eine Lücke von drei Stunden. Ein einheitlicher Takt würde eine spontanere Nutzung ermöglichen. Der erste Bus sollte so fahren, dass die erste Tour um 7.45 Uhr abgeschlossen ist. Schulkinder könnten den Bus dann etwa zum Buchenberg nutzen – wenn auch nur als Schlechtwettervariante. Und man wäre so zur Öffnung bei den Arztpraxen. Klar ist, dass meine Ideen etwas kosten würden. Darüber muss man natürlich sprechen.

