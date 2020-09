Im Ratssaal von Bad Doberan tagen die Stadtvertreter zu den Themen Hochwasserschutz für Althof, Schüler-Laptops für die Schulen in Trägerschaft der Stadt und die Berufung von zwei Mitgliedern in den Aufsichtsrat der Investitions-und Wohnungsbaugesellschaft Wig Bad Doberan.

Hochwasserschutz und Schüler-Laptops: Stadtvertreter von Bad Doberan tagen am Montag

Kommunalpolitik - Hochwasserschutz und Schüler-Laptops: Stadtvertreter von Bad Doberan tagen am Montag

Kommunalpolitik - Hochwasserschutz und Schüler-Laptops: Stadtvertreter von Bad Doberan tagen am Montag