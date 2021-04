Bad Doberan

Mit Verkehrs-, Schul- und Bauthemen setzen sich die Stadtvertreter von Bad Doberan auf ihrer Sitzung am Montag, 26. April, auseinander. Diese findet ab 18.15 Uhr in der Sporthalle, Verbindungsstraße 14, statt.

Eine wichtige Entscheidung für die Stadt wird der Grundsatzbeschluss für den Standort eines neuen Hortes sein. Die Stadt möchte diesen auf dem Areal der Skateranlage bei der Lessinggrundschule bauen. Mit dem Neubau würden Klassenräume, die derzeit vom Hort der Lessinggrundschule genutzt werden, frei, somit wäre das Raumproblem an der Schule gelöst.

Zudem beraten die Stadtvertreter über einen Pachtvertrag mit der Erlebniszentrum Klimaversum GmbH. Diese möchte im Innenfeld der Rennbahn gerne einen Outdoor-Dinopark aufbauen, der nach der Saison wieder abgebaut würde. Die Ausstellung soll auf einem Rundweg 40 prähistorische Dinosauriermodelle sowie Schautafeln zeigen. Zudem sind ein Gastronomiezelt und das Aufstellen von Spielgeräten geplant.

Mehr Parzellen für Mehrfamilienhäuser

Hinter der Beschlussvorlage „Einleitung Änderungsverfahren Baubauungsplan 40“steht der Vorschlag, im neuen Gewerbe- und Wohngebiet zwischen dem Gewerbegebiet Eikboom und dem Wohngebiet Parkentiner Landweg den Anteil der Parzellen, auf denen eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern gestattet ist, signifikant zu erhöhen. Auch die Beschlussvorlage „Prüfung Nachverdichtungskapazitäten und städtebauliche Reserven in Gebieten der Sanierungs-, Erhaltungs-, Gestaltungs- und Innenbereichssatzung sowie aller Ortsteile“ möchte Wohnraum in Bad Doberan schaffen, indem Bebauung in zweiter oder dritter Reihe geprüft würde.

Zum Thema Verkehr stehen gleich mehrere Beschlussvorlagen auf der Tagesordnung. Unter anderem geht es um die Parkplatzsituation in Heiligendamm. Der Waldparkplatz soll durch den Wegfall von Busstellplätzen mehr Kapazitäten für Pkw bekommen und so die Parksituation an der Seedeichstraße entlasten. Ein Shuttleservice zwischen Rennbahn, Heiligendamm und Börgerende wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt schon diskutiert und steht für Montag auf der Tagesordnung. Ebenso die Prüfung eines temporären Fußgängerüberweges in der Severinstraße.

Von Anja Levien