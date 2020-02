Kühlungsborn

Der geplante Hotelneubau am Bootshafen steht erneut auf der Tagesordnung der nächsten Stadtvertretersitzung. In den Entwurf zum Bebauungsplan sind nun die Einwände von Bürgern und Trägern öffentlicher Belange eingeflossen. Der Bauherr für das Gebäude ist Jan Aschenbeck, der gemeinsam mit seinem Bruder Berend vor kurzem auch die Villa Baltic gekauft hat. Die geplante Größe des Sporthotels mit über 300 Betten ist vielen Kühlungsbornern ein Dorn im Auge. Die Stadtvertreter befassen sich am Donnerstag, dem 27. Februar, außerdem mit den Bebauungsplänen „Östliche Neue Reihe“ und „Ortsmitte Kühlungsborn Ost“.

Auf der Tagesordnung steht auch das Vorhaben, den Bahnübergang im Hermann-Löns-Weg für den Fahrzeugverkehr zu sperren. Der Vorschlag dazu kam von der Mecklenburgischen Bäderbahn GmbH. Sie will damit die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs erhöhen. Bei der Zusammenkunft in der Aula des Schulzentrums Kühlungsborn wird auch thematisiert, in was die Stadt Kühlungsborn in diesem Jahr investieren will. Im öffentlichen Teil wollen die Fraktionen darüber hinaus das „Integrierte Stadtentwicklungskonzept“ auf den Weg bringen. Es soll die im Ostseebad vorhandenen Konzepte zu Strand, Tourismus, Verkehr und Einzelhandel miteinander in Einklang bringen. Zuhörer und Stadtvertreter erfahren bei der Sitzung außerdem, wie der aktuelle Stand in Sachen Schwimmhalle ist. Kürzlich ergab eine Analyse der BTE Tourismus- und Regionalberatung, dass in Kühlungsborn Bedarf besteht. Unklar ist allerdings, wie der Bau und der Betrieb finanziert werden sollen. Die Schwimmhalle und ihr Standort sind in Kühlungsborn seit langem umstritten.

Termin: Donnerstag, 27. Februar, Aula des Schulzentrums Kühlungsborn (Neue Reihe 73a), 19 Uhr

Von Cora Meyer