Rostock

Welche Folgen hat dieser Verkauf für die mehr als 600 Mitarbeiter und rund 140 000 Kunden in Rostock? Das umsatzstärkste kommunale Unternehmen der Hansestadt hat einen neuen (Mit-)Eigentümer. Die Münchner Thüga-Gruppe kauft sich bei der Stadtwerke Rostock AG ein, übernimmt mit sofortiger Wirkung 12,5 Prozent der Anteile an dem Energieversorger.

Ein Deal, der Folgen haben könnte für das Unternehmen. Denn die Thüga-Gruppe ist bereits an mehr als 100 Stadtwerken bundesweit beteiligt, bietet ihren „Töchtern“ eine Reihe von Dienstleistungen an – unter anderem „Smart Home“-Dienste für die Kunden, Beteiligungen an Wind- und Solarparks, aber auch den gemeinsamen Energie-Einkauf.

Die Wemag geht, Thüga kommt

Die Anteile an den Stadtwerken übernehmen die Bayern vom bisherigen Aktionär, der Wemag. Der Strom- und Gasversorger aus Schwerin hat seine Aktien an die Thüga verkauft. Das „Sagen“ behält aber die Hansestadt selbst: Rostock hält über ihre Beteiligungsholding RVV weiterhin 74,9 Prozent an den Stadtwerken, die restlichen 12,5 Prozent gehören der Leipziger EnBW-Tochter Verbundnetzgas AG.

Wie der bisherige Aktionär Wemag gehört auch die Thüga AG mehrheitlich Städten und Gemeinden in ganz Deutschland. Wie viel die Schweriner für ihr Aktienpaket an den Stadtwerken erhalten, wurde bisher nicht bekannt. Was die Schweriner mit dem Geld anfangen wollen, verrät Wemag-Vorstand Caspar Baumgart allerdings sehr wohl: „Der Erlös soll vor allem für Investitionen in das Stromnetz und in Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien eingesetzt werden.“

Billigerer, sauberer Strom?

Was sich mit den „Neuen“ bei den Stadtwerken ändert, ist noch offen: Bis Mitte des Jahres soll die Thüga zunächst „Einzug“ in die Gremien des Unternehmens halten – unter anderem in den Aufsichtsrat. Offiziell will sich so lange niemand bei den Stadtwerken zum neuen Mit-Eigentümer äußern. Hinter vorgehaltener Hand heißt es aber, dass sich die Rostocker eine Menge von den „Neuen“ versprechen – auch für die Kunden.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die könnte sich der Teil-Verkauf zum Beispiel bei den Strom-Preisen bemerkbar machen. Denn: „Wir bieten für unsere Beteiligungen unter anderem den gemeinsamen Einkauf von Energie an“, sagt Thüga-Sprecher Detlef Hug. Das Prinzip: Viele Stadtwerke kaufen gemeinsam Energie ein, erzielen so bessere Preise – auch für den Endverbraucher. „Energiepreise sind ja gerade jetzt ein Thema“, so Hug.

Und: Die Thüga könnte den Stadtwerken dabei helfen, ihre Klimaziele zu erreichen. Eine Thüga-Tochter in Hamburg plant und entwickelt Wind- und Solarparks in ganz Deutschland. An denen können sich dann mehrere Partner beteiligen, um „grüne“ Energie zu beziehen. Bisher haben die Stadtwerke keine eigenen sauberen Energiequellen. „Wir wollen das Thüga-Netzwerks zum Nutzen des Unternehmens, der Stadt und der Bürger einbringen”, erklärt Christof Schulte, Mitglied des Vorstands der Thüga AG.

„Smarte“ Technik für Kunden und Madsen?

Die Thüga versteht sich für „ihre“ Beteiligung in erster Linie als Berater. Konzernsprecher Hug: „Wir helfen den Firmen, in ihrem Kerngeschäft noch besser zu werden – und wir helfen ihnen, neue Geschäftsfelder zu erschließen.“ So bietet die Thüga für ihre „Töchter“ zum Beispiel IT-Dienstleistungen an, bietet auch den gemeinsamen Einkauf von Material und Bauleistungen an.

Hier sind die Stadtwerke Rostock im Umland aktiv Die Stadtwerke Rostock beliefern nicht nur Kunden in der Hansestadt mit Strom, sondern unter anderem auch in Bad Doberan. Gerade erst wurden in der Thünenstraße in der Münsterstadt neue Fernwärmeleitungen verlegt. Die Stadtwerke Rostock betreiben außerdem Teile der Fernwärme in Kühlungsborn. Das Leitungsnetz ist dort knapp acht Kilometer lang. Außerdem hat das Unternehmen im vergangenen Jahr mit dem Breitbandausbau in dem Ostseebad begonnen. Dadurch wurden unter anderem städtische Gebäude, wie die Schulen, der Bauhof, die Sporthalle, die Mehrzweckhalle und das Rathaus, intern miteinander verbunden. Derzeit werden jedoch auch in Wohngebieten nach und nach Leitungen verlegt.

Und: Thüga hat eine eigene Plattform für „Smart Home“-Anwendung aufgelegt – für digitale Haus- und Gerätesteuerungen. Die Stadtwerke könnten damit bald zum Anbieter für moderne Technik daheim werden – nicht nur für Privatkunden, sondern auch für die Stadt selbst. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen vielsagend: „Das Know-how der Thüga-Gruppe kann nützlich sein, um Rostock zur Smart City zu entwickeln.”

Millionen-Gewinne made in Rostock

Auch für die Thüga dürfte sich die neue Beteiligung schnell auszahlen. Denn die Stadtwerke sind nach wie vor ein „Goldesel“: Allein 2020 fuhr das Unternehmen mehr als 17,6 Millionen Euro Überschuss nach Steuern ein. Das Geld wird auf die Aktionäre verteilt. Die beiden „kleinen“ Partner – künftig also die Thüga AG und die Verbundnetzgas AG – erhalten gemäß des sogenannten „Ergebnisabführungsvertrages“ davon mehr, als ihnen rein nach dem Aktienanteil zustehen würde.

Von Andreas Meyer