Satow

Wenn die Satower es schaffen innerhalb einer knappen Woche 50 als Obst verkleidete Einwohner zusammenzubekommen, haben sie die NDR-Stadtwette gewonnen. Bürgermeister Matthias Drese nahm die Wette am Montag auf dem Hof der Schule am See aus den Händen der NDR 1 Radio MV Frühaufsteher Susanne Grön und Marko Vogt entgegen. Fußball-Legende Juri Schlünz unterstützt die Stadtwette, denn in diesem Jahr bekommt jeder Ort vom NDR einen prominenten Wettpaten an die Seite gestellt.

Matthias Drese würde eventuell als Apfel erscheinen, ließ er wissen. Einige Kinder am liebsten als Banane, Kirsche oder Pflaume.

Weil alles natürlich auch aufgezeichnet wurde, galt es für die Schüler „Fernsehluft“ zu schnuppern und dazu gehört eine Generalprobe. Als die reibungslos verlief, sang die Schulband „Showband Radau“ nach der Melodie von Nena „99 Luftballon“ ein eigens für Satow geschriebenes Lied. Mit dem letzte Akkord, ließen Schüler Luftballons steigen.

Zur NDR-Sommertour am 29. Juni muss die Wette eingelöst werden. Sollte Satow gewinnen, gibt es 1000 Euro für den Karnevalsverein Satowia e.V., zur Verfügung gestellt von Lotto MV. Außerdem werden die Frühaufsteher am Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr an der Ruine Kuchen austeilen. „Ich mache mir da keine Sorgen, dass wird sicher der Karnevalsverein gut lösen. Wir werden gewinnen“, sagte der Karnevals-Präsident Erhardt Liehr.

