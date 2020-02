Kühlungsborn

In Kühlungsborn entsteht ein neues Blockheizkraftwerk. Der Bau nahe der Hermannstraße ersetzt das bisherige, kleinere. „Die Nachfrage nach Fernwärme ist gestiegen“, sagt Peter Lück, Leiter der Unternehmenskommunikation bei den Stadtwerken Rostock, die das Blockheizkraftwerk betreiben. Das sei für das Unternehmen umso erfreulicher, als dass in Kühlungsborn kein Anschlusszwang besteht. „Dennoch haben sich deutlich mehr Kunden für die Fernwärmeversorgung entschieden“, sagt er. „Da braucht man dann bessere Leitungen und ein moderneres Kraftwerk.“

Fertigstellung wohl erst 2021

Ziel sei es, in dem Ostseebad weitere Gebäude an das bestehende Fernwärmenetz anzuschließen. Damit das möglich ist, laufen seit Januar in der Hermannstraße Vorarbeiten. Hier verlegen die Stadtwerke Fernwärmeleitungen, die auch schon an das neue Blockheizkraftwerk angeschlossen werden. Betrieben wird es mit Biogas. Bis das Kraftwerk in Betrieb geht, werde es Peter Lück zufolge allerdings vermutlich noch ein Jahr dauern. Bislang steht von dem geplanten Bau erst ein Kesselhäuschen. Übergangsweise ist deshalb vorerst weiterhin das alte Blockheizkraftwerk in Betrieb. Wenn neue Leitungen verlegt werden, werde auf Kapazität gebaut, sagt der Unternehmenssprecher. Das bedeutet, dass die Möglichkeit geschaffen wird, Häuser in größerem Stil anzuschließen.

Koordination mit anderen Versorgern

Auch die Arbeiten in der Hermannstraße werden nach Angaben von Peter Lück noch eine Weile andauern. Das läge jedoch nicht allein an den Stadtwerken. Vielmehr würden dort noch andere Versorgungsleitungen gelegt. „Wir versuchen, unsere Arbeiten mit anderen zu koordinieren“, sagt der Unternehmenssprecher. So spreche man sich beispielsweise mit Wasserversorgern ab, wenn man an den gleichen Stellen Leitungen verlegen müsse. „Damit nach Möglichkeit nicht zweimal die Straße aufgemacht werden muss.“

Denn Sperrungen seien für andere Verkehrsteilnehmer natürlich immer ärgerlich. „Wir bemühen uns schon, aber die Arbeiten müssen nun mal gemacht werden“, sagt Peter Lück. Damit das nicht so häufig der Fall ist, würden neue Blockheizkraftwerke immer auf „Kapazität“ gebaut, „gerade wenn Straßen aufgemacht werden müssen.“ Das bedeutet, dass die Möglichkeit geschaffen wird, zahlreiche Häuser an das Netz anzuschließen.

Sperrungen sollen vermieden werden

Die Hermannstraße soll bis zum Ende der Bauarbeiten befahrbar sein. „Es ist aber nicht geplant, dort komplett zu sperren.“ Er kann jedoch nicht ausschließen, dass ab und zu Baustellenampeln zum Einsatz kommen.

Das war bei der Baustelle in der Friedrich-Borgwardt-Straße nahe dem Bahnhof West der Fall. Hier verlegten die Stadtwerke die Fernwärmeleitung für ein Wohnhaus. Seit Kurzem sind die Ampeln weg, die Baugrube ist geschlossen und die Kreuzung Friedrich-Borgwardt-Straße/Neue Reihe wieder frei. Allerdings zunächst nur vorübergehend. Aufgrund der Witterungslage habe man die Fahrbahndecke bisher nur mit einem provisorischen Belag aus Pflastersteinen reparieren können, sagt der Leiter der Unternehmenskommunikation. Dieser soll so bald wie möglich durch eine Teerschicht ersetzt werden.

Weitere Arbeiten planen die Stadtwerke in Kühlungsborn seinen Angaben zufolge derzeit nicht.

Von Cora Meyer