Stahlbad Bad Doberan: Ihre Meinung ist gefragt

Bad Doberan

Kostenfreier Bus in Bad Doberan, volle Parkplätze in Rerik und Heiligendamm oder Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Westenbrügge – das Wichtigste der Woche tragen wir regelmäßig in unserem neuen Newsletter „Molli, Münster und Meer“ zusammen. Dabei wollen wir vor allem mit Ihnen, liebe Leser, wieder mehr ins Gespräch kommen.

Mit der Digitalisierung hat das Schreiben von Leserbriefen nachgelassen. Dennoch sind wir weiterhin an Ihrer Meinung interessiert und wollen Themen, die Sie bewegen, aufgreifen. So stellen wir im Newsletter auch immer die Frage der Woche.

In dieser Woche geht es um das alte Moorbad in Bad Doberan. Gerade wurde im Ausschuss eine Konzeptidee vorgestellt: Ein Vier-Sterne-Hotel mit Wellnessbereich soll auf dem Gelände entstehen. Wir möchten gerne wissen: Was wünschen Sie sich für das alte Moorbad? Schreiben Sie uns doch an newsletter-bad-doberan@ostsee-zeitung.de. Ich freue mich auf Ihre Zeilen und das wir uns künftig wieder mehr austauschen. Den Newsletter gibt es kostenfrei unter www.ostsee-zeitung.de/mecklenburg/bad-doberan.

Von Anja Levien