Ein verliebtes Pärchen, Weddingplaner im Dauerstress, dazu jede Menge emotionale Verwicklungen: An diesem Donnerstag starten rund um Bad Doberan die Dreharbeiten zur beliebten ZDF-Reihe „ Kreuzfahrt ins Glück“. Dann verwandeln sich die Münsterstadt, Heiligendamm und auch das Ostseebad Kühlungsborn für gut zwei Wochen in romantische Filmkulissen.

Um die unterschiedlichen Drehorte möglichst stimmungsvoll in Szene zu setzen, ist im Vorfeld einiger logistischer Aufwand notwendig. „Wir sind für die notwendigen Absperrungen in diesen Bereichen zuständig“, sagt Andreas Bruhn, Projektleiter beim Schwerlasttransportservice (SLT) Pusch aus Kühlungsborn. „Unsere Firma wurde vom ZDF mit der entsprechenden Verkehrssicherung beauftragt.“

Für Bruhn eine der leichteren Übungen: „Im Normalfall begleiten wir Großraum- und Schwertransporte durch ganz Deutschland, kümmern uns um einen reibungslosen Ablauf und die sichere Begleitung – da sind die Dreharbeiten jetzt eher eine kleinere Sache.“ Zum größten Teil handele es sich um kurzfristige Straßen- oder auch Parkplatzsperrungen, so Bruhn: „Da mussten wir im Vorfeld nicht mit so vielen Anwohnern und Anliegern sprechen.“ Kniffliger könnte es beispielsweise in der Doberaner Mollistraße werden – hier sind am kommenden Samstag umfängliche Dreharbeiten geplant.

Startschuss im Ostseebad Kühlungsborn

„Klappe, die erste“ heißt es am kommenden Donnerstag in Kühlungsborn. Hier ist das Filmteam rund um den Baltic Platz und die „Villa Baltic“ aktiv – dieser Bereich wird ab 7 Uhr bis zum Nachmittag des Folgetages gesperrt. Ebenfalls dicht ist am Freitag von 8 bis 16 Uhr der Parkplatz an der Poststraße am Lidl-Discounter. Von 16 bis 23 Uhr ist zudem der Parkplatz vor dem Bahnhof im Ortsteil West nicht erreichbar.

„Die Geschäfte haben am Samstagnachmittag nicht wirklich mit Einbußen zu rechnen – die sind dann ja leider ohnehin schon geschlossen.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Nach einigen Drehtagen in Bad Doberan und Heiligendamm kommen die Filmemacher ab 1. Juli noch einmal ins Ostseebad zurück. Von 14 bis 22 Uhr wird dann der Parkplatz am Bahnhof Ost sowie zwischen 15 und 23 Uhr der Bereich am Hafen beim Reiterhof Böldt gesperrt. Einen Tag später läuft die Kamera erneut am Baltic Platz und in der Poststraße – diese Bereiche sind von 16 bis 22 Uhr den Fernsehleuten vorbehalten. Ganztägig abgesperrt werden zum Abschluss der Dreharbeiten am 3. und auch am 4. Juli die Ernst-Rieck-Straße sowie der Parkplatz am Bahnhof Ost.

Längere Drehs auch im Zentrum Bad Doberans

Romantische Szenen sollen am kommenden Samstag auch rund um das Doberaner Münster eingefangen werden. Dazu wird es von 11 bis 20 Uhr eine Sperrung des Parkplatzes sowie eine halbseitige Straßensperrung geben. Zwischen 16 und 23 Uhr geht es dann auf der Mollistraße und am Markt hoch her. „Hier kommen uns die späteren Abendstunden zugute“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Die Läden und Geschäfte haben nicht wirklich mit Einbußen zu rechnen – die sind dann ja leider ohnehin schon geschlossen.“ Sollten für Anwohner oder Anlieger dennoch Probleme auftreten, „werden die sicher von unseren Mitarbeitern vor Ort gelöst“, ist Andreas Bruhn überzeugt.

Telegener Schauplatz Heiligendamm

Die unmittelbare Nähe zur Ostsee, verbunden mit viel Seebad-Historie, wollen die Filmemacher auch in Heiligendamm nutzen. Dazu ist das Fernsehteam ab kommenden Montag rund um das Grand Hotel im Einsatz. Der Parkplatz „Stadtzentrum“ am Ortseingang wird deshalb vom 22. bis 26. Juni für die Öffentlichkeit gesperrt. Ebenfalls am 22. Juni ist der Parkplatz direkt am Bahnhof zwischen 16 und 24 Uhr nicht nutzbar.

Gut zwei Wochen Filmkulisse Vom 18. Juni bis 4. Juli bilden Bad Doberan, Heiligendamm und Kühlungsborn die Filmkulisse für die ZDF-Reihe „ Kreuzfahrt ins Glück“. Gedreht wird unter anderem am Münster, im Grand Hotel sowie in der Molli- und Goethestraße. Im Mittelpunkt der Handlung stehen die beiden Hochzeitsplaner an Bord des „Traumschiffs“. Sie begleiten Paare, die sich an Bord das Ja-Wort geben und dann am jeweiligen Reiseziel ihre Hochzeitsreise antreten.

Zu kurzzeitigen, etwa zehnminütigen Intervallsperrungen kommt es am 24. Juni auf der Kühlungsborner Straße. Zwischen 12 und 16 Uhr wird im Bereich Median-Klinik und Abzweig Gartenstraße gedreht. Einige Tage später steht der „Deck“-Beach-Club im Mittelpunkt – am 2. Juli wird es von 8 bis 17 Uhr eine Sperrung des nahe gelegenen Waldparkplatzes geben.

Zwei Straßensperrungen am 1. Juli

Auf zwei größere Straßensperrungen müssen sich Autofahrer am 1. Juli einstellen. Von 10 bis 14 Uhr ist dann die Neubukower Straße zwischen Roggow und Rerik dicht. Darüber hinaus kommt es auf der Landesstraße 12 zwischen Klein Strömkendorf und Boiensdorf von 12 bis 16 Uhr zu einer Vollsperrung. „Ich gehe davon aus, dass in diesen gut zwei Wochen alles reibungslos klappt“, sagt SLT-Projektleiter Andreas Bruhn und lacht. „Aber ehrlich gesagt: Die Koordinierung von Transportern mit einer Länge von 75 Metern ist mir fast noch lieber.“

Von Lennart Plottke