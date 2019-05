Neu Karin

Ein herzliches Willkommen wollen Susanne Wahle und ihr Mann Axel Hengemühle am kommenden Wochenende den Besuchern ihres Neu Kariner Domizils „Sonnenhügel“ bereiten. So sagen es die Ex-Dortmunder im OZ-Gespräch und so betitelt die leidenschaftliche Gartenfreundin einen gut vierseitigen Begleittext zu ihrer Offene-Gärten-Premiere 2019.

„Die Kopien davon werden wir den Gästen geben, damit sie einen Überblick über unseren Garten bekommen und ich nicht so viel wiederholen muss“, sagt Susanne Wahle lächelnd, denn sie ist sicher, dass es „unter uns Gärtnern“ viel Gesprächsstoff gibt, „der weit über eigentliche Pflanzpläne hinausgeht“. Und sie nennt sogleich ein paar Stichpunkte wie deutsche Gartenbaukunst, Schottergärten, fehlendes Parkplatzgrün oder Rostocks Buga-Debatte.

„Mir steht die Buga inzwischen jetzt schon bis hier“, sagt sie mit bekannter Geste und erläutert: „Es heißt Bundesgartenschau – Garten, Garten, Garten! Es heißt nicht Bundesbrücken- oder Bundesbauschau.“ Die Wahlmecklenburgerin vermisst, dass die Menschen auf diesen Weg mitgenommen würden: „Es wird versucht, irgendwelche Großbauprojekte umzusetzen, anstatt beispielsweise dafür zu sorgen, dass Rostocks Parkplätze toll werden.“

Dazu führt sie die Flächen vor Neubukows nagelneuen Rewe-Aldi-Komplex an: Die Gebäude seien zwar „super toll“ geworden, aber am Parkplatz wachse nur Kriechmispel, anderes Grün fehle total.

Da würde sie sich viel mehr Initiativen wünschen, als solche, die ein Verbot der „Schottergärten“ fordern. Ohnehin sei Garten nun mal Garten, und Garten habe für sie immer mit Pflanzen zu tun – darüber solle man lieber sprechen. Sie rate jenen Zeitgenossen, die vielleicht aus Zeitmangel auf Schotter setzen, eher zu Sträuchern wie Rhododendron: „Dann hat man einfach einen pflegeleichten Vorgarten.“

Susanne Wahle ist nicht für Verbote, sondern eher für Inspiration: „Wenn ich in anderen Gärten bin und mich darüber begeistere, ist es doch das Schönste, was man als Gartenfreund dem anderen sagen kann: ,Du, ich muss jetzt nach Hause, ich muss noch ein bisschen in den Garten.‘“ Dann wüssten die Gastgeber, dass sie einen inspiriert haben.

Susanne Wahle lässt sich insbesondere von Engländern wie Alan Titchmarch, Monty Don und von Prinz Charles’ Highgrove-Gartenplanung anregen, weil die deutsche Gartenbaukunst gar nicht so weit entwickelt sei wie bei den Briten, Iren oder Holländern. Sie setze auf interessante Gärten, wo man einfach mal stehen bleibe und „Oh, wow!“ sage.

So hat sie sich quasi als kleines Wow-Element von mehreren auch eine Teehortensie kommen lassen, „die zwar mickriger als unsere Hortensie aussieht, mit deren Blättern man aber einen sehr wohlschmeckenden Tee aufgießen kann.“

Wie sie dazu ergänzt, könnten wir uns in Deutschland jedoch etwas „auf unsere wunderbaren Parks“ einbilden, die ja auch „durch die ganzen Gartenschauen“ geschaffen wurden. Trotzdem wünscht sie sich im Land mehr Experimentierfreude: „Wir haben sofort so Stile – japanischer Garten, Wassergarten ... – lassen uns von der Wirtschaft viel vorsagen, was wir jetzt als Nächstes in unserem Garten unbedingt haben müssen. Deswegen kommen wir oftmals nicht über ein gewisses Niveau hinaus.“

„Wirkliche Lieblingspflanzen“ habe sie eigentlich nicht, teilt Susanne Wahle ihren Gäste im besagten Begleittext für den Wochenendbesuch zum offenen Garten mit, doch der OZ verrät sie: „Ich bin eine absolute Birkenfreundin, ich mag Birkenlichtungen – so wie sie die Romantiker früher gemalt haben.“

Aber warum hat sie ihre kleine Birkenlichtung dann in die äußerte Ecke ihres 10 000 Quadratmeter großen Grundstücks gepflanzt? „Es gibt da ein Problem: Mein Mann ist total allergisch gegen Birkenpollen.“

Thomas Hoppe