Stau vor der Zulassungsstelle Bad Doberan

Bad Doberan

„Das ist doch eine Katastrophe, was die uns hier zumuten. Gucken Sie sich doch mal da draußen an, was da los ist“, sagt ärgerlich ein Mann, der es an diesem Donnerstagvormittag bereits in den Warteraum von Bad Doberans Zulassungsstelle geschafft hat, aber ungenannt bleiben möchte.

„Das soll hier schon mal drei, vier, fünf Stunden dauern können, hat mir ein Bekannter gesagt“, Kunde Felix Guse Quelle: Thomas Hoppe

„Das soll hier schon mal drei, vier, fünf Stunden dauern können, hat mir ein Bekannter gesagt“, berichtet dazu Felix Guse aus Sanitz, der noch draußen steht. Er möchte sein Auto ummelden und hat dafür extra Urlaub genommen.

Sie sei, Gott sei Dank im Auftrag ihres Arbeitgebers hier, da es um einen Dienstwagen gehe, sagt Katrin Hamann aus Bargeshagen in der gerade 20-köpfigen Warteschlange an der frischen Luft: „Etwa jede halbe Stunde werden vier Mann reingelassen. Ich war schon am vergangenen Dienstag hier, da war das auch so – es lief ziemlich langsam und sehr unfreundlich.“ Nach zweieinhalb Stunden ist auch Katrin Hamann dann im inneren Wartebereich.

Warten bis zu den Schließzeiten

„Zum Teil warten die Leute umsonst und schaffen es nicht, während der Öffnungszeit ranzukommen“, meldeten zudem einige Leser der OZ-Lokalredaktion in den vergangenen Tagen und sprachen von großem Andrang bei der Zulassungsstelle des Amtes für Straßenbau und Verkehr im hiesigen Gewerbegebiet Eikboom .

Mit „großem Andrang“ möchte der Chef des Ganzen – der Sachgebietsleiter „Straßenverkehr“ Lutz Freier – das aktuelle Geschehen hier zunächst gar nicht charakterisieren, er sagt: „Es ist genauso wie vorher. Das Problem ist, man sieht es jetzt mehr, weil die Leute auch draußen warten müssen. Aufgrund der Abstandsmaßnahmen können wir nämlich nicht mehr als 15 Personen drinnen warten lassen – mehr Platz gibt es nicht.“

Termine am Telefon vereinbart

Im Warteraum der Zulassungsstelle. Quelle: Thomas Hoppe

Doch dann kommt er jedoch auf Umstände im Zusammenhang mit der Corona-Krise zu sprechen, die durchaus für eine Art Stau in der Zulassungsstelle verantwortlich sein könnten:

„Zum Beginn der Krise hatten wir in den ersten zwei, drei Wochen einschränkende Maßnahmen gehabt – da wurden nur wichtige Vorgänge bearbeitet: Wenn jemand ganz dringend auf ein Auto angewiesen ist oder zum systemrelevanten Personenkreis gehört“, legt Lutz Freier dar und ergänzt: „Doch wir haben uns dann sehr schnell geöffnet, weil wir gemerkt haben, wir schieben sonst eine Welle von Arbeit vor uns her.“ Ab dann seien Termine vereinbart worden.

Die Zulassungsdienste und Autohäuser konnten wieder, wie vor der Krise, ihre Taschen voll Zulassungen und Anmeldungen vorbeibringen, doch die Bürger hätten Probleme gehabt, die Mitarbeiter der Behörde telefonisch zu erreichen. „Es ist noch eine analoge Telefonanlage, deren Kanäle dem Anrufaufkommen nicht unbedingt standgehalten haben“, erklärt der Leiter was passierte. Schließlich hätte es satte Beschwerden gegeben, dass man nicht durchkomme. „Aber alle, die durchkamen, haben auch einen Termin erhalten“, versichert Lutz Freier.

Mitarbeiter trotz der Umstände motiviert

Aufgrund des „Nichterreichens“ per Telefon seien jedoch sicher manche abgeschreckt worden, da hätte sich womöglich einiges aufgestaut. Auch hätte es zeitweise einige Verwirrung gegeben, weil per Google-Schnellfinderspalte die Zulassungsstelle als geöffnet gemeldet wurde, obwohl sie geschlossen war. „Unser offizielles Informationsmittel ist aber die Homepage des Landkreises, www.landkreis-rostock.de“, betont der Sachgebietsleiter.

Seit 2. Juni sei die Zulassungsstelle nun wieder für die normale Laufkundschaft geöffnet – entsprechend der Infektionsschutzmaßnahmen allerdings nur mit begrenztem Einlass.

„Die Mitarbeiter hier haben das Bestmögliche getan. Sie sind auch alle motiviert.“ Sachgebietsleiter „Straßenverkehr“ Lutz Freier Quelle: Thomas Hoppe

Der großen Nachfrage begegneten die Mitarbeiter zum Beispiel am 4. Juni damit, dass sie statt wie donnerstags üblich um 16 Uhr, erst um 20 Uhr ihre Arbeit beendeten. Am folgenden Freitag sollen nach Auskunft von Lutz Freier acht Kunden während der Öffnungszeit nicht rangekommen sein, denen ausnahmsweise die Abgabe ihrer vollständigen Unterlagen ermöglicht wurde – die sie dann am Montagnachmittag abholen konnten: „Wir waren zu wenig Personal“, gesteht der Chef ein. Lutz Freier betont noch: „Ansonsten haben die Mitarbeiter hier – in der Zulassungsstelle arbeiten normalerweise zwölf Beschäftigte – das Bestmögliche getan. Sie sind auch alle motiviert, trotz der widrigen Bedingungen.“

Von Thomas Hoppe