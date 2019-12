Bad Doberan

Seit 2011 führt Landtagsabgeordnete Stefanie Drese ( SPD) Bürgersprechtage durch. Am Mittwoch, 18. Dezember, hat die derzeitige Sozialministerin ihren 100. Sprechtag. Welche Anliegen die Bürger haben und wie sie helfen kann, darüber sprach die OSTSEE-ZEITUNG mit Stefanie Drese.

Mit welchen Anliegen kommen die Bürger zu Ihnen?

Es sind ganz unterschiedliche Themen, angefangen bei Fragen rund um einzelne politische Entscheidungen beispielsweise im Zusammenhang mit der Rente, über Unterstützung bei Problemen und Sorgen im Umgang mit Behörden bis hin zu manchmal auch einfach nur der Bitte, dass jemand zuhört und Sorgen ernst nimmt.

Wie können Sie den Bürgern helfen?

Ich spreche mit Behörden, Institutionen oder Vereinen, versuche zu vermitteln, Hilfe zu organisieren. Oft hilft schon, wieder Bewegung in einen scheinbar festgefahrenen Vorgang zu bringen. Manchmal unterstützt mich bei bundespolitischen Fragen auch mein Bürokollege und Mitglied im Bundestag, Frank Junge. Für mich ist es besonders wichtig, miteinander zu reden, gemeinsam Dinge zu besprechen und dann zu bewegen. Manche Themen gehen mir persönlich sehr nahe und wirken lange nach.

Was war eine der einprägsamsten Geschichten aus 100 Bürgersprechtagen?

Da gibt es ganz viele einprägsame Geschichten, besonders dann, wenn Menschen mir vertrauensvoll über ihre Lebensumstände berichten, mit mir teilen, was sie geprägt hat, was sie in ihrem Leben bewegt. Vor einiger Zeit bat mich ein Mann um Hilfe, der schwer erkrankt war und nicht in mein Büro in der Dammchaussee 3 kommen konnte, also fuhr ich zu ihm. Sein Vater wurde im Zweiten Weltkrieg als Soldat eingezogen. Als Pazifist und Christ wollte er keine Menschen erschießen, wurde für seine Weigerung verurteilt und hingerichtet. Dieser Hingerichtete galt noch immer als Deserteur und Verurteilter. Unser Gespräch war sehr emotional. Er bat mich darum, mitzuhelfen, seinen Vater zu rehabilitieren. Ich setzte mich mit mehreren Bundesbehörden in Verbindung, half beim Ausfüllen nötiger Anträge. Schließlich erreichten wir, dass der Mann die Bescheinigung über die Rehabilitation seines Vaters in den Händen halten konnte. Das war der Zeitpunkt, zu dem dann auch ich emotional wurde.

Info: Zum Bürgersprechtag am 18. Dezember lädt Stefanie Drese zusammen mit SPD-Fraktionschef Thomas Krüger Bürger ein, die schon einmal zu einem Bürgergespräch im Wahlkreisbüro Bad Doberan, Dammchaussee 3, waren. Anmeldung unter Tel. 038203 / 731291

Von Anja Levien