Steffenshagen: Diese Bauarbeiten sind in der Dorfstraße geplant

Steffenshagen

Bald wird die Umleitungsstrecke selbst zur Baustelle. Die Dorfstraße in Steffenshagen soll saniert werden. Durch den kleinen Ort weichen Autofahrer aus, wenn auf der B 105 zwischen Kröpelin und Bad Doberan oder auf der Landesstraße 12 zwischen Wittenbeck und Kühlungsborn gebaut wird. „Eigentlich sollte sie im letzten Jahr schon eine Deckensanierung bekommen“, sagt Steffenshagens Bürgermeister Georg Endmann. Die muss jedoch noch ein wenig warten, denn die Gemeinde will sie mit anderen Bauarbeiten verbinden, um die Verkehrsbehinderungen im Ort so gering wie möglich zu halten.

Denn zusätzlich plane der Zweckverband Kühlung (ZVK), eine neue Trinkwasserleitung zu verlegen, sagt der Bürgermeister. Damit solle die Versorgungssicherheit insbesondere für Kühlungsborn gewährleistet werden. In Steffenshagen hat der ZVK einen Hochbehälter, in dem Wasser für Zeiten bereitsteht, in denen besonders viel verbraucht wird – etwa wenn im Sommer viele Urlauber im Ort sind. Die bisherigen Leitungen seien alt und reichten nicht mehr aus , sagt Georg Endmann.

Bushaltestellen werden barrierefrei

Das dritte Bauvorhaben an der Dorfstraße sind die Bushaltestellen. Sie müssen bis zum kommenden Jahr barrierefrei sein. Die Gemeinde Steffenshagen hat ein Planungsbüro damit beauftragt. „Erst dachten wir, wir machen das selbst“, sagt der Bürgermeister. Aber dann entschied man sich doch, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn die Haltestellen in Nieder- und Ober-Steffenshagen werden wohl nicht da bleiben können, wo sie sind. Das habe man bei einer Begehung festgestellt. „Sie brauchen auf relativ langer Strecke gerade Abschnitte, um behindertengerecht ein- und aussteigen zu können“, sagt Georg Endmann. Das sei in Nieder- und Obersteffenshagen schwierig, da die Haltestellen dort in Kurven lägen. Deshalb verzögere sich alles ein wenig. Die Wartehäuschen sollen erhalten bleiben, sie zu versetzen ist allerdings eine Kostenfrage. Deshalb könnte es sein, dass die Haltestellen künftig ein Stück vom Wartehäuschen entfernt sein werden, sagt der Bürgermeister.

Warten auf finanzielle Hilfe

Der Einstiegsbereich soll aber nicht nur gerade sein, sondern auch auf 18 Zentimeter angehoben werden, um barrierefrei aus dem Bus und hinein gelangen zu können. „Bei drei Haltestellen im Ort muss das ja dann auch sechsmal gemacht werden“, sagt Georg Endmann. „Das sind über 100 000 Euro, die da ausgegeben werden müssen. „Da mussten wir erstmal schlucken.“ Allein kann die kleine Gemeinde das finanziell nicht stemmen. Sie hat Fördermittel beantragt. „Wenn die Zusage da ist, versuchen wir, möglichst bald anzufangen“, sagt der Bürgermeister. Realistisch sei das aber erst im Herbst. „Der Umbau ist nötig, damit wir den Bürgern, die betroffen sind, ein vernünftiges Leben ermöglichen“, sagt er. Seiner Ansicht nach sei die Problematik der Barrierefreiheit an Bushaltestellen erst relativ spät auf die Agenda gerückt. Die Gemeinde hatte ihre Buswartehäuschen zuletzt vor zehn Jahren erneuert. „Wir haben sie mit großem Aufwand sehr hübsch gemacht“, sagt Georg Endmann. Nun muss eines wieder repariert werden.

Die Stellen vor der Kirche und an der Buswendeschleife werden aber auch nach der Deckensanierung mit Kopfsteinpflaster bedeckt bleiben. Denn die Steffenshäger Dorfstraße steht unter Denkmalschutz. „Sie ist 1961 gemacht worden, vorher war hier ein Feldweg, wo sich regelmäßig die Autos festgefahren haben“, sagt der Bürgermeister. Man hatte sich mit der Denkmalschutzbehörde darauf geeinigt, zumindest an zwei Stellen im Ort das alte Pflaster zu erhalten. „Gerade im Bereich der Kirche sieht das schön aus“, sagt Georg Endmann, „ist aber akustisch nicht so schön.“ Immer wieder beklagen sich Anwohner über den Lärm, den darüberfahrende Autos machen. Ein Vorteil des Kopfsteinpflasters sei jedoch, dass es sich den unterschiedlichen Untergründen anpasse und die Straße trotzdem noch befahrbar sei. Asphalt würde schneller brechen. „Jedes Schlechte hat auch etwas Gutes“, sagt der Bürgermeister.

Von Cora Meyer