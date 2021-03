Steffenshagen: Warum Denkmalschützer einen Mobilfunkmast prüfen

Steffenshagen

Eine bessere Verbindung ist in Sicht, die Aussicht ist allerdings in Gefahr: Die Gemeindevertreter in Steffenshagen gaben am Montagabend mehrheitlich grünes Licht für den Bau eines Mobilfunkmastes. Die Zustimmung der Gemeinde ist allerdings möglicherweise noch nicht das letzte Wort. Grund ist der geplante Standort der Anlage: Sie soll direkt neben der Dorfkirche errichtet werden. Dagegen hatte die evangelische Landeskirche nach Angaben des Steffenshagener Bürgermeisters Georg Endmann Bedenken geäußert. Inzwischen habe es vor Ort eine Begehung mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege gegeben. „Die werden auch noch ein Gutachten abgeben.“ Auch das Baudezernat der Nordkirche, das für denkmalpflegerische Belange an und um Kirchen zuständig ist, bestätigt laufende Gesprächen mit dem Landesamt zu dem geplanten Funkmast in Steffenshagen. Weitere Auskünfte könne man dazu derzeit allerdings nicht machen, teilte Christian Beyer, Pressesprecher des Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Mecklenburg mit.

Auch Bürgermeister Georg Endmann ist mit dem Standort nicht glücklich. „Aus dem Umfeld ist die dominierende Wirkung des Kirchturms beschädigt“, sagt er. Der Funkmast stört die Aussicht auf den Turm. Geplant ist ein Gittermast. Er soll etwa 43 Meter hoch sein. Gegen den Bau habe man in der Gemeinde kaum Gegenwind verspürt, sagt der Bürgermeister. „Die meisten würden gern besser telefonieren.“ In Steffenshagen liegt der Mobilfunkstandard derzeit laut Netzausbaukarte der Telekom nur bei 2G bis 3G.

Komplizierte Suche in Wittenbeck

Schlecht ist die Verbindung auch im nahen Wittenbeck. Dort gab es allerdings mehr Kritik an einem geplanten Funkmast. Bereits 2017 hatte die Telekom deshalb erstmals mit der Gemeinde Kontakt aufgenommen. Viele Vorschläge wurden seitdem wieder verworfen – entweder war das favorisierte Grundstück funktechnisch nicht geeignet oder nicht verfügbar. Darüber hinaus gab es massiven Widerstand der Anwohner. Letztendlich einigte man sich auf einen Standort hinter dem Ortsausgang Wittenbeck im Bereich zwischen dem Doberaner Landweg und dem Wittenbecker Landweg. Der Mast soll ebenfalls etwa 40 Meter hoch sein. „Wir haben uns auf Beton verständigt“, informierte der Bürgermeister Dirk Stübs. „Da muss die Grundfläche nicht so groß sein“, sagt er. Außerdem sei es optisch ansprechender.

Noch kein neuer Standort in Kühlungsborn

Noch auf der Suche nach einem Standort für eine Mobilfunkanlage ist das Unternehmen Telefonicá (O2) in Kühlungsborn West. Es hat dort seit Ende des vergangenen Jahres keine Funkanlage mehr. Der bisherige Standort sei vom Eigentümer der Liegenschaft zum 1. Januar gekündigt worden, teilte das Unternehmen mit. Die Anlage war auf einem Gebäude des städtischen Wohnungsunternehmens Noveg am August-Bebel-Platz installiert gewesen. Das Bauamt sucht nun nach möglichen Alternativen. Diese müssten dann von der Stadtvertretung abgesegnet werden, bevor sie dem Netzbetreiber vorgeschlagen würden. Das sei jedoch nach Angaben von Bürgermeister Rüdiger Kozian noch nicht geschehen. Grundsätzlich hatten sich die Stadtvertreter jedoch dafür ausgesprochen, zuzulassen, dass Funkmasten im Ort aufgestellt werden dürfen.

So weit ist der Breitbandausbau Während die Deutsche Telekom in sieben Projektgebieten im Landkreis Rostock noch im Februar mit dem Breitbandausbau beginnt, steht für Kröpelin, Reddelich, Retschow, Steffenshagen, Wittenbeck, Bastorf, Hohenfelde, Bartenshagen-Parkentin, Kritzmow, Lambrechtshagen, Stäbelow und Ziesendorf immer noch nicht fest, welches Telekommunikationsunternehmen für den Ausbau beauftragt wird. Für diese Gebiete musste die Ausschreibung wiederholt werden. Die ursprünglich für den Glasfaser-Ausbau vorgesehene Firma hatte sich zurückgezogen

Telekom baut neue Mobilfunk-Versorgung aus

Die Telekom hat in den vergangenen zwei Monaten in den Ausbau der Mobilfunk-Versorgung im Landkreis Rostock investiert. Wie Sprecher Georg von Wagner mitteilte habe man dafür einen Standort neu gebaut, drei mit LTE und zwei mit 5G erweitert. Betroffen sind die Kommunen Bentwisch, Cammin, Elmenhorst/Lichtenhagen, Güstrow und Selpin. Fünf Standorte dienen zudem der Versorgung entlang der Autobahn. „Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung“, sagt der Telekom-Sprecher. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. „Der Landkreis Rostock nimmt von Beginn an Teil an der Entwicklung und hat damit einen digitalen Standortvorteil.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Telekom betreibt im Landkreis Rostock jetzt 107 Standorte, bis 2023 sollen 64 dazukommen. Zusätzlich sind an 20 Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant.

Von Cora Meyer