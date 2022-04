Steffenshagen

Die Gemeinde Steffenshagen stellt sich auf den zunehmenden Tourismus ein. „Die Radfahrer und Wanderer haben zugenommen“, sagt Bürgermeister Georg Endmann. „Deshalb wollen wir die Gestaltung des Dorfzentrums weiterverfolgen.“

Zunächst soll eine Schutzhütte am Sportplatz errichtet werden. Dafür habe man bereits Fördermittel beantragt. Die Hütte soll nicht nur von Urlaubern genutzt werden können, sondern auch den Kindern und Jugendlichen, die auf dem Spielplatz spielen, als Unterstand dienen. „Wir hoffen, dass wir dieses Jahr loslegen können“, sagt der Bürgermeister.

Steffenshagen ist Mitglied in der Modellregion – unter anderem mit Kühlungsborn, Bad Doberan und Wittenbeck. Sie wollen sich zusammenschließen, um gemeinsam den Tourismus voranzubringen, unter anderem mit einer gemeinsamen Kurkarte. Deshalb will auch die Gemeinde Steffenshagen nun offiziell als Tourismusort anerkannt werden. Dann könnte sie auch eine Kurabgabe erheben. Dafür, so Georg Endmann, müssten nun zunächst die Grundlagen geschaffen werden. „Wir wissen noch nicht, wie viele Vermieter von Ferienunterkünften es in Steffenshagen betrifft, das muss noch geklärt werden.“ Er glaubt deshalb nicht, dass die Einstufung als Tourismusort in diesem Jahr wirksam wird.

Ausbau der Dorfstraße noch nicht abgeschlossen

„Die Gemeinde Steffenshagen ist ab dem nächsten Jahr schuldenfrei“, sagt der Bürgermeister. Um sich nicht wieder neu zu verschulden seien die finanziellen Möglichkeiten allerdings begrenzt. Er rechnet damit, dass in diesem Jahr auch der Ausbau der Dorfstraße weiter vorangeht. Der erste Bauabschnitt ist abgeschlossen. Bevor es weitergehen kann, müssten zunächst Wasserleitungen verlegt werden. „Ziel ist, dass die Arbeiten im Frühjahr ausgeschrieben werden.“

Der sanierte Fahrbahnbelag sei etwas höher geworden als die alte Fahrbahnoberfläche. Dadurch seien Absätze entstanden. „Die Straße ist teilweise höher als der Gehweg“, sagt Georg Endmann. „Das muss wohl auch neu gemacht werden.“ Dabei müsse man auch die Erschließung des Ortes mit Glasfaser berücksichtigen, die nun beginnen soll. Denn nicht alle Haushalte hätten Anspruch auf einen Anschluss und es wäre teuer und aufwändig, den Gehweg im Nachhinein wieder aufreißen zu müssen.

Von Cora Meyer