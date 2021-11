Steigende Infektionszahlen: Landkreis Rostock verschärft Regeln

Bad Doberan

Seit Tagen steigen die Infektionen im Landkreis Rostock wieder an. Daher gelten jetzt verschärfte Regeln, was die Kontaktnachverfolgung betrifft. Darüber informierte der Landkreis am Freitag: „Unter anderen besteht für positiv getestete Personen eine verstärkte Mitwirkungspflicht gegenüber dem Gesundheitsamt des Landkreises Rostock. Information zu Kontaktpersonen müssen fortan über die positiv getesteten Personen mitgeteilt werden.“

Der Landkreis Rostock ist fast komplett rot eingefärbt, betrachtet man allein die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Anzahl der Infektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Am Freitag liegt diese bei 164,5. 65 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden registriert.

Auffällig: In Graal-Müritz liegt die Inzident bei 0,0, im Amt Neubukow-Salzhaff bei 269,54, im Amt Güstrow-Land bei 334, 38. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierung liegt bei 2,3.

Virus breitet sich weiter a3s

„Das Virus weitet sich weiterhin im gesamten Landkreis aus. Das Infektionsgeschehen ist diffus, derzeit gibt es keine speziellen Infektionsherde“, heißt es aus der Kreisverwaltung in Güstrow. „Derzeit verzeichnen wir eine Zunahme an Fallzahlen in allen Bereichen. Maßnahmen zur Eindämmung werden weiterhin nach Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts angeordnet.“

Aufgrund der Vielzahl der Fälle sei eine zeitnahe Bearbeitung der Indexfälle zunehmend schwieriger. „Infektionsketten können nicht mehr vollständig nachvollzogen werden.“ Mit der neuen Allgemeinverfügung vom 3. November sei die Mitwirkungspflicht derjenigen, die sich infiziert haben, verstärkt worden. Informationen über enge Kontaktpersonen zu geben, liege nun in der Verantwortung der positiv Getesteten. Diese Maßnahme unterstütze auch die zeitnahe Bearbeitung der Indexfälle im Gesundheitsamt.

Zu diesem Zweck stellt der Landkreis Rostock mit dem „Merkplatt für Infizierte“ eine Liste zur Erfassung der Kontaktpersonen unter www.landkreis-rostock.de/corona zur Verfügung. Diese ist an das Gesundheitsamt per Mail an infektionsschutz@lkros.de zu senden.

Dass die Soldaten der Bundeswehr nicht mehr unterstützend im Gesundheitsamt mithelfen, mache sich bemerkbar. „Der Landkreis Rostock ist im Austausch mit der Bundeswehr.“

Von Anja Levien