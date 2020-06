Kröpelin

Wie wichtig es ist, dass betroffene Seiten gerade zu drohenden oder ausgebrochenen Konflikten miteinander ins Gespräch kommen, zeigt folgendes Beispiel aus Kröpelin.

„Das ist heute unser letzter Tag. Wir haben unseren Vermietern schon gesagt, wenn man im Stress war und Urlaub sucht, ist das sehr unangenehm. Das fängt um 7 Uhr an. Das ist eine riesige Maschine, ich weiß gar nicht, ob die für Arbeiten in der Stadt zugelassen ist“, sagt Dr. med. Gernot Eisele aus der Gegend bei Heidelberg über einen mobilen Steinbrecher vom Typ Mobicat Kleemann, der gerade lautstark nahe seines Ferienquartiers auf der Baustelle für einen neuen Wohnpark an der Wismarschen Straße in Kröpelin arbeitet. Der Mann war mit seiner Frau erstmals in Mecklenburg zu Gast und wohnte ein paar Tage bei Familie Wunschik an der Wismarschen Straße.

Anzeige

Gute Lösung für beide Seiten gesucht

„Wir wurden im Vorfeld nicht vom Bauherrn informiert, was dort in diesen Tagen geplant ist. Sonst hätte ich ja wenigstens darauf reagieren können und zum Beispiel die Ferienwohnung nicht vermietet – auch, wenn ich mir als Unternehmerin diesen finanziellen Ausfall eigentlich nicht leisten kann“, erklärt dazu Christine Wunschik. Sie hätte die Baufirma in zwei Gesprächen „inständig darum gebeten“, dass sie mit den Brecherarbeiten später beginnen, damit ihre Gäste in Ruhe aufstehen und frühstücken könnten. Doch vergeblich: „Die einen Gäste reisen jetzt ab und wollen für eine Ferienwohnung, in der sie ,auf der Baustelle gefrühstückt haben und den Balkon tagsüber wegen des Lärms meiden mussten’ auch nicht bezahlen. Die anderen Gäste reisen nach der Hälfte des gebuchten Urlaubs ab und haben auch keinen Bedarf wieder herzukommen. Genau diese Kommentare landen dann auch im Internet“, berichtet Christine Wunschik weiter und betont, dass es ihr doch nicht darum gehe, die Bauarbeiten zu verhindern, sondern sie wolle eine gute Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten leben könnten.

Weitere OZ+ Artikel

Bauherren soll mit Anzeige gedroht worden sein

Er hätte nur etwas davon gehört, dass die Baustelle zu laut sei und dass er deshalb angezeigt werden solle, beantwortet der Bauherr Sebastian Brüsehafer eine entsprechende OZ-Anfrage. Seiner Meinung nach sei kein Gespräch gesucht worden, um den Brecher vielleicht eine Stunde später starten zu lassen oder so – nun sei „das Ding“ ohnehin fertig. Baulärm werde aber bleiben. Der Bauablauf hänge auch davon ab, wie man Handwerker bekomme: „Wenn wir hier später Steine schneiden, wird es auch nicht leiser werden. Da muss man halt durch, das ist leider so.“

Von Thomas Hoppe