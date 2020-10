Bützow

Zwischen alten Buchen ruhen mitten im Wald nahe des Dorfes Boitin ( Landkreis Rostock) vier sagenumwobene Steinkreise, die als „ Steintanz von Boitin“ oder „ Stonehenge von MV“ bekannt sind. Sie sind eines der bekanntesten Bodendenkmale des Bundeslandes und ein beliebtes Ausflugsziel. Was kaum einer der vielen Besucher ahnt: Die Steine lagen lange umgestürzt am Boden. Vor 130 Jahren stellte sie ein Förster wieder auf. Aber offenbar nicht ganz richtig.

Wann die Steinkreise genau errichtet wurden, ist unbekannt. Als gesichert gilt aber, dass der „ Steintanz“ in der Eisenzeit, im sechsten und fünften Jahrhundert vor Christus, als Begräbnisstätte genutzt wurde. Drei der vier Steinkreise liegen nah beisammen, sie bilden den Große Steintanz. 150 Meter davon entfernt befindet sich der vierte, sogenannte Kleine Steintanz. Den Namen „ Steintanz“ verdankt das Bodendenkmal überlieferten Bräuchen, bei der die Bevölkerung mit Feuer an den Steinkreisen tanzte.

Von versteinerten Hochzeitsgästen – Die Legende

Die Legende vom „Boitiner Steintanz“ beginnt mit einer Hochzeit. Wohlhabende Bauern des nahen Dorfes Dreetz wurden bei der Feier übermütig. Als sie begannen, mit Würsten und Brot zu kegeln, erschien ein Geist und verwandelte die gesamte Hochzeitsgesellschaft, mitsamt Aussteuer der Braut, zu Steinen. So entstand der Sage nach der Große Steintanz.

Ein Schäfer schaute aus der Ferne zu, beteiligte sich aber nicht. Um ihn zu verschonen, forderte der Geist den Mann auf, den Ort zu verlassen und sich nicht umzudrehen. Doch der Schäfer konnte der Neugier nicht widerstehen, drehte sich um und wurde ebenfalls samt Hund und Herde in den Kleinen Steintanz verwandelt.

Mit Pferden wieder aufgerichtet

Manche glauben, die Anordnung der Steine hätte eine besondere Bedeutung. In Büchern und im Internet wird der Boitiner Steintanz als Steinkalender oder Sternwarte bezeichnet. „Das ist sinnlos“, meint der zuständige Revierförster Jürgen Grytzan. „Die Steine waren lange Zeit umgestürzt und wurden vom Revierförster Emil Jürgens 1890 mithilfe seiner Pferde wieder aufgestellt. Originalgetreu lief das nicht ab“, sagt er.

Laut Unterlagen des Forstamtes ließ der damalige Förster nicht nur die Steine aufstellen, sondern einige auch versetzen, sodass die ursprüngliche Anordnung heutzutage nicht mehr ganz dem Original entspricht. Der Kleine Steintanz wurde nicht verändert. Astronomische Untersuchungen, die von Wissenschaftlern ausgeführt wurden und Grytzan selbst mitbekam, würden daher nichts bringen, denn die Steinkreise seien nicht mehr so, wie sie einmal waren.

Touristen erhöhen Waldbrandgefahr

Der Steintanz von Boitin ziehe auch heutzutage noch viele Menschen an, meint der Revierförster. Gerade um die Sommersonnenwende und die Johannisnacht (24. Juni) herum pilgern viele Besucher in den Wald. Dort warten sie darauf, dass der alten Sage gemäß, ein roter Faden aus dem 13. Loch der Brautlade erscheint. Wer an ihm zieht, erlöst den Brautschatz, der dann wieder zurück verwandelt wird. Die Besucher feiern, bringen Fackeln und Kerzen mit. Der Faden soll laut älteren Berichten der lokalen Bevölkerung schon gesehen worden sein, gezogen wurde er bislang nicht.

Esoterische Internetseiten beschreiben den Ort als magisch, er verströme eine besondere Energie. Am Steintanz finden sich sorgfältig platzierte Heilkräuter und Rosen, die Besucher dort hinterlassen haben. In der Mitte eines Kräuterkreises liegen Äpfel neben der Brautlade.

Die vielen Besucher bringen Probleme mit sich. Manche lassen ihren Müll liegen. Vor allem im Sommer erhöht offenes Feuer die Waldbrandgefahr. Trotz Verbots fahren viele mit dem Auto direkt in den Wald und sorgen so durch heiße Katalysatoren für zusätzliche Feuergefahr, beklagt Grytzan.

