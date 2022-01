Sternsinger sind in Kühlungsborn unterwegs

Kühlungsborn

In Kühlungsborn und Bad Doberan sind die Sternsinger der Katholischen Pfarrei Herz Jesu unterwegs, um traditionell Häuser zu segnen. Rund um den Jahreswechsel sammeln die Sternsinger bundesweit Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt. Dort wo es gewünscht wird, bringen die Kinder den traditionellen Segen „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus) in die Häuser.

Das Motto der 64. Aktion Dreiköngissingen lautet „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Die Sternsinger wollen dabei auf die Gesundheitsvorsorge von Kindern in Afrika aufmerksam machen. Die Aktion des Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kinder für Kinder weltweit. In Kühlungsborn starteten sie von der Katholische Kirche Heilige Dreifaltigkeit.

Auch in Bad Doberan waren die Sternsinger am Wochenende unterwegs und segneten unter anderem das Rathaus.

Wegen der Corona Pandemie läuft das Dreikönigssingen in diesem Jahr noch bis 22. Februar und damit länger als sonst.

