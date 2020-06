Bad Doberan

Hannes Roggelin hat das Vorgehen von Bürgermeister Jochen Arenz in Bezug auf die Stundung der Gewerbesteuer kritisiert. Der UDI-Fraktionschef sieht keinen Grundlage dafür, dass der Bürgermeister für diese eine Eilentscheidung treffen musste. Dieser wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Jochen Arenz hatte den Gewerbetreibenden im März Stundungen angeboten, als bekannt war, dass Geschäfte, die nicht den täglichen Lebensbedarf abdecken, aufgrund der Corona-Pandemie schließen sollten. „Jeder Stundung wird bis zum 31. Dezember 2020 sofort stattgegeben“, schrieb Jochen Arenz an die Händler. Über drei Stundungsanträge sollten die Stadtvertreter im nichtöffentlichen Teil jetzt entscheiden.

Roggelin : Hauptausschuss hätte entscheiden können

Hannes Roggelin wollte diese von der Tagesordnung nehmen, sah die materiellen Voraussetzungen nicht gegeben. „Die Stadtvertretung kann keine Eilentscheidung legitimieren, wenn Voraussetzungen nicht bestanden“, erläuterte er und verweist auf die Kommunalverfassung. Arenz hätte suggeriert, dass allen Anträgen zugestimmt und die Gewerbesteuer bis zum 31. Dezember gestundet würde. „Der Bürgermeister hatte nicht vor, die zuständigen Anträge weiterzuleiten. Er hat nur eine Mail geschickt, dass er Stundungsanträge gebilligt hat. Die Wertgrenzen waren ihnen egal, er wollte nur helfen.“

Roggelin wies darauf hin, dass diese Eilentscheidung auch im Hauptausschuss hätte getroffen werden können. „Es kann mir keiner glaubhaft machen, dass der Hauptausschuss nicht hätte dringend zusammenkommen können, zumal es auch keinen entsprechenden Antrag an die Stadtvertretervorsteherin gab.“ Jetzt werde suggeriert, dass die Stadtvertretung die Stundungen genehmigen solle, obwohl das schon erfolgt sei.

„Es geht mir nicht darum, dass es keine Hilfe hätte geben sollen“, macht Roggelin deutlich. „Ich prangere das Verwaltungshandeln an. Die Stadtvertretung wurde bewusst umgangen. Hier sind meines Erachtens disziplinarische Maßnahmen einzuleiten. Ich behalte mir vor, die Kommunalaufsicht einzuschalten.“

Sitzungen durften nicht stattfinden

Die drei Beschlussvorlagen seien in Einvernehmen mit dem Bundesgesetz erlassen worden, erwiderte Jochen Arenz. „Jeder Antrag ist von einer Sachbearbeiterin überprüft worden. Es war nicht möglich, sie vorher einzubringen.“ Es hätte drei, vier Wochen keine Sitzung stattfinden dürfen, bis das Umlaufverfahren möglich war.

„Ich denke, die Dringlichkeit war gegeben“, sagt Hans-Dieter Kleine (Freie Wähler). „Firmen, die in so einer Größenordnung in die Stadt einzahlen, da ist es in der Coronakrise sinnvoll, dass sie so nicht in die Insolvenz getrieben werden. Da hängen auch Arbeitsplätze dran.“

Alexandra Lex (UDI) erwiderte, dass die Sache dringlich sein kann, es aber um die Methode ginge, „Mir geht es nicht um die Entscheidung in der Sache, sondern um Autokratie.“

Von Anja Levien