Steven Lüer aus Rostock sorgt im Nebenjob für Sicherheit

Rostock

Für Steven Lüer steht fest: „Ich bleibe in Rostock, das ist meine Hansestadt.“ Gerade ist der 19-Jährige an einem seinem Lieblingsplätze tätig, im Stadthafen, wo er am Eingang des mobilen Freizeitparks die Besucher zählt. Denn im Nebenjob arbeitet Steven Lüer für den ABS Sicherheitsdienst. Und dafür hält er sich fit, trainiert Krav Maga, ein modernes israelisches Selbstverteidigungssystem.

Seit eineinhalb Jahren sorgt der junge Mann für Sicherheit, unter anderem auch im Gästeblock des FC Hansa. „Da muss man vor allem ruhig bleiben und so manche Beleidigung einfach runterschlucken“, erzählt er. In einigen Tagen beginnt der Rostocker eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement.

„Strand, Ostsee, Hanse Sail, Hafen“, nennt er einige Stichworte, die ihm an seiner Geburtsstadt gefallen und ihn hier halten. In seiner Freizeit legt Steven Lüer gern als DJ auf, „bei Freunden und privaten Partys“. „Electronic dance music, die liebe ich“, sagt Steven Lüer. „Und die bekommen dann auch andere zu hören.“

Von Doris Deutsch