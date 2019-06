Die Konkurrenz an Freizeitangeboten für Kinder ist groß in Kühlungsborn. Das erfordert Kreativität in der Nachwuchsarbeit. Das Konzept des Segelclubs, junge Mitglieder mit Schnuppertraining zu gewinnen, scheint aufzugehen. Fast 50 Kinder und Jugendliche gehören dem Verein aktuell an.