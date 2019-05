Bad Doberan

Auszählung bis fast in die Morgenstunden: Auch gegen 3.30 Uhr lagen im Amt Bad Doberan-Land noch nicht die Stimmen aus dem Ostseebad Nienhagen vor. Dabei ist mit Blick auf die Bürgermeisterwahl zumindest in zwei Kommunen das letzte Wort noch nicht gesprochen. So kommt es in Börgerende-Rethwisch, Nienhagen und Bartenshagen-Parkentin am 16. Juni zur Stichwahl.

In Börgerende-Rethwisch muss sich Amtsinhaber Horst Hagemeister ( Wählergruppe WIR – für unsere Gemeinde) in drei Wochen mit Kerstin Jacobs von der CDU auseinandersetzen. Hagemeister war zwar mit 497 Stimmen vorn – doch Jacobs holte im ersten Wahlgang nur neun Stimmen weniger. Letztlich abgeschlagen mit 116 Stimmen landete Klaus Bergmann auf dem dritten Platz.

Neue Wählergruppe auf Anhieb stärkste Kraft

Stärkste Kraft in der Gemeindevertretung ist künftig die Wählergruppe Bündnis BürgerNähe Börgerende-Rethwisch, die auf Anhieb vier Sitze gewann. Dahinter folgen die Wählergruppe WIR mit drei Sitzen sowie die CDU mit zwei Mandaten. Jeweils einen Sitz holten die SPD, die Wählergruppe Feuerwehr & Handwerk plus sowie die Unabhängige Wählerschaft Börgerende-Rethwisch.

Ähnlich knapp geht es in Bartenshagen-Parkentin zu. Hier treten Tobias Priem und Christoph Wagner am 16. Juni gegeneinander an. Priem konnte im ersten Wahlgang 401 Stimmen auf sich vereinen, Wagner kam auf 371. Die Gemeindevertretung setzt sich aus den Wählergruppen Bartenshagen/Parkentin (fünf Sitze) und Gemeinschaft 2019 (vier Sitze) sowie Einzelbewerber Egon Kron zusammen. Kron landete im Kampf um den Bürgermeister-Posten mit lediglich 87 Stimmen auf dem dritten Platz.

Leonhardt siegt im ersten Wahlgang

Gleich im ersten Wahlgang konnte sich in Admannshagen-Bargeshagen Uwe Leonhardt als neuer Bürgermeister durchsetzen. Der bisherige Stellvertreter von Eduardo Catalán kam auf 965 Stimmen – und landete damit mit weitem Abstand vor den Mitbewerbern Adelheid Sternberg (396) und Kai Bisanz (371).

Die deutlich meisten Stimmen für die Gemeindevertretung holte mit 1015 Hans-Peter Stuhr ( CDU). Insgesamt ist die Union mit gleich sechs Sitzen auch stärkste Kraft im Gemeinderat –gefolgt von der Wählergruppe Bürgerbewegung (3 Sitze) sowie der SPD, der Wählergruppe Großgemeinde sowie Einzelkandidat Andreas Wegner mit jeweils einem Sitz.

Vorerst kein Bürgermeister in Retschow

Überraschung dagegen in Retschow: Amtsinhaber Berno Grzech erhielt bei seiner erneuten Kandidatur mehr Nein- als Ja-Stimmen (262 zu 255) und wurde somit nicht wiedergewählt. Jetzt muss die neue Gemeindevertretung einen Bürgermeister aus ihrer Mitte heraus bestimmen. Hier ist die Wählergruppe Aktionsbündnis Retschow künftig mit drei, Die Linke sowie die Wählergruppe Freiwillige Feuerwehr Retschow mit je zwei Sitzen vertreten. Dazu kommt Einzelbewerber Rüdiger Tremp.

In Hohenfelde wurde mit Stefan Bruhn der einzige Kandidat zum neuen Bürgermeister gewählt. In die Gemeindevertretung schafften es alle fünf Einzelbewerber. Drei von möglichen acht Sitzen bleiben in der neuen Legislaturperiode frei.

Alte Amtsinhaber sind auch die neuen

In Steffenshagen konnte der bisherige Amtsinhaber Georg Endmann auch bei dieser Wahl mit 237 die meisten Stimmen auf sich vereinen – und setzte sich so deutlich gegen Mitbewerber Andreas Hoffmann (89) durch. Stärkste Kraft im neuen Gemeinderat mit insgesamt vier Sitzen ist die Wählergruppe FFw Steffenshagen – gefolgt von der CDU (2) sowie den Einzelbewerbern Andreas Hoffmann (parteilos) sowie Joachim Glaser ( AfD).

In der Gemeinde Reddelich ist Ulf Lübs mit 415 Ja-Stimmen gewählt worden. Er war der einzige Kandidat für das Amt. Von der Wählergruppe Frischer Wind für Reddelich und Brodhagen haben alle fünf Kandidaten künftig einen Sitz in der Gemeindevertretung. Zudem ziehen die Einzelbewerber Chris Ammon, Antje Hackendahl und Tim Wunderlich ein.

Auch in Wittenbeck ist der alte der neue Bürgermeister: Hier gewann Dirk Stübs ( Die Linke) mit 353 Stimmen gegen Jürgen Sattler (107/ CDU). Die Gemeindevertretung setzt sich aus der Wählergruppe Unabhängige Wählergemeinschaft Wittenbeck (UWW) mit zwei Sitzen sowie den Einzelbewerbern Torsten Schikowski, Marco Jürß und Thomas Zietz zusammen.

Lennart Plottke