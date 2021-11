Stiefel raus: Bad Doberan startet große Nikolaus-Aktion

Bad Doberan

Der kleine Fynn hat seinen Winterstiefel schon mal ordentlich gewienert. Schließlich möchte der fünfjährige Doberaner am Nikolausmorgen nicht in leere Schuhe gucken. Um den jüngsten Einwohnern am 6. Dezember eine zusätzliche Freude zu machen, starten Stadt und Händler jetzt eine große Aktion: Eltern und Kinder können ihre Stiefel bis zum 4. Dezember in bislang sechs Läden und der Touristinformation abgeben, die dann in die Schaufenster gestellt werden.

Und natürlich dürfen alle artigen Kinder ihre Stiefel am Nikolaustag auch wieder abholen – gefüllt mit allerlei Leckereien und Überraschungen. „Ich würde mich sehr freuen, wenn sich ganz viele Läden, die ein Schaufenster haben, an dieser Aktion beteiligen“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. Und nicht nur für Fynn gilt ab jetzt: Vorfreude die schönste Freude.

Von Lennart Plottke