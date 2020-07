Strand, Einzelhandel und Tourismus verbinden: Kühlungsborn will neues Gesamtkonzept

Kühlungsborn

Die Stadt Kühlungsborn will ein integriertes Stadtentwicklungskonzept erstellen. „Das Ziel ist, dass es uns gut gehen soll in Zukunft“, sagt Helmut Maisel. Der Betriebswirt ist einer der Initiatoren. In dem Konzept sollen die verschiedenen Konzepte, die in Kühlungsborn entwickelt wurden, zusammengeführt werden.

So gibt es etwa ein Strandkonzept und ein Tourismuskonzept, die noch nicht umgesetzt sind, und ein Verkehrskonzept. Die ersten Maßnahmen daraus sollen in diesem Sommer beginnen. Allerdings sei es wichtig, die langfristige Entwicklung des Ortes besser zu organisieren, sagt Helmut Maisel. Man müsse sich überlegen, was in zehn, 20 oder 30 Jahren sein werde.

Alle mit ins Boot holen

„Dafür ist zunächst die Zielfindung wichtig“, sagt er, „Sonst ist es schwer, einen vernünftigen Weg zu finden.“ Daran mitwirken sollen alle Interessengruppen: Kommunalpolitik, Wirtschaft und die Bürger. „Das ist mir am wichtigsten“, sagt Helmut Maisel, „ denn das ist die größte Gruppe.

Bereits im Februar hatte die Stadtvertretung von Kühlungsborn beschlossen, das integrierte Stadtentwicklungskonzept anzugehen. „Aber dann kam Corona“, sagt Helmut Maisel. „Jetzt geht es wieder los.“ Er habe alle Fraktionen angeschrieben, außerdem den Tourismusverband und die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH kontaktiert. „Jetzt sollen alle anderen mit ins Boot geholt werden. Vereine und Senioren etwa.“

Info-Veranstaltung für Bürger

Eine Informationsveranstaltung für die Bürger soll es am Mittwoch, dem 29. Juli, geben. Sie beginnt um 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums. Wegen der Corona-Regelungen finden dort maximal 50 Einwohner Platz. Interessierte werden deshalb gebeten, sich bei Helmut Maisel unter 0172/2963958 anzumelden. Wenn der Andrang zu groß ist, werde es ein bis zwei Wochen später eine weitere Veranstaltung geben, kündigt er an. Interessierte Bürger haben dann die Möglichkeit, in Arbeitsgruppen mitzuwirken. Sie sollen so schnell wie möglich ihre Arbeit aufnehmen.

Helmut Maisel geht davon aus, dass es drei Gruppen mit jeweils etwa 10 Mitgliedern geben wird, es könnten bei Bedarf aber auch mehr sein. Jede soll erarbeiten, welche langfristigen Ziele Kühlungsborn in Zukunft haben sollte. Im Anschluss werden alle drei Entwürfe zusammengefügt und diskutiert. Es könne durchaus Aspekte geben, die gegenläufig seien. „Wir wollen Lösungen finden, die alle akzeptieren“, sagt Helmut Maisel. „Das bedeutet immer auch Kompromisse.“

Teilziele für langfristige Projekte

Nach der langfristigen gemeinsamen Perspektive müsse man Teilziele definieren – voraussichtlich für die Bereiche Umwelt, Wirtschaft und Kultur. Erst danach könne es konkret werden, wenn die Beteiligten Maßnahmen entwickeln. Darin könnte unter anderem der Bau eines Bürgerhauses einfließen.

Aber auch Fragen, wie Kühlungsborn sein Parkplatzproblem lösen will, wie man mehr junge Leute für den Ort begeistern kann und wie Kühlungsborn nachhaltiger werden kann, könnten in der strategischen Planung berücksichtigt werden.

