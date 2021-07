Rerik

Das ehemalige Fischerdorf Alt Gaarz und seit 1938 mit Stadtrecht ausgestattete heutige Ostseebad Rerik hat viele Besonderheiten. Dass es idyllisch zwischen Ostsee und Salzhaff liegt, ist eine davon. Urlauber, Einheimische und Tagesgäste wissen aber im Sommer vor allem auch den gut 2,5 Kilometer langen Ostseestrand zu schätzen.

Auch der weist eine Besonderheit auf, wie Mathias Druse, der Leiter der Reriker Kurverwaltung verrät: „Wir können unseren Gästen sowohl Bereiche an der Steilküste als in der Düne anbieten. Das ist einmalig in der Region. Unsere Strandgäste haben selbst die Wahl, wo sie sich erholen möchten.“

200 Strandkörbe stehen in Rerik

Dabei fällt aber auf, dass sich die Zahl der zur Miete angebotenen Strandkörbe im Vergleich zu anderen Ostseebädern mit insgesamt rund 200 Exemplaren in Grenzen hält. Urlauber, die Wert auf einen Stammplatz am Strand legen, sind also gut beraten, sich ihren Strandkorb gleich für mehrere Tage zu reservieren. Mit 12 Euro pro Tag und 72 Euro für die Woche ist der Preis für einen Zweisitzer moderat und liegt im regionalen Durchschnitt.

Das Geschehen am Strand und vor allem im Wasser haben die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) gut im Blick, die in der Hauptsaison an vier über den Reriker Strand verteilten Stationen ihren Dienst verrichten. Die Einsatzzentrale der Rettungsschwimmer befindet sich direkt neben der Seebrücke.

Wer den Reriker Strand als Badegast kennt, weiß, dass das Wasser an den Abschnitten unterhalb der Steilküste nach wenigen Metern schon tiefer wird, ideal für Schwimmer, die eine schnelle Abkühlung wünschen. Etwas seichter ist es im Bereich des Dünenstrandes, der sich von der Seebrücke in westlicher Richtung bis zur Halbinsel Wustrow erstreckt. Noch flacher ist das Wasser am Ufer des Salzhaffs hinter der Haffpromenade.

An Strand und Haffpromenade ist Kurtaxe Pflicht

Der Strand und die Haffpromenade in Rerik sind kurtaxpflichtiges Gebiet. Das bedeutet: Urlauber und Tagesgäste, die nicht aus der Region stammen, benötigen im gesamten Strandbereich eine gültige Kurkarte. Die kann beim Gastgeber, in der Kurverwaltung in der Dünenstraße, bei den Strandkorbvermietern und an Automaten erworben werden. Die Kurtaxe beträgt zwei Euro am Tag pro Erwachsenem ab 18 Jahren.

FKK und Hundestrand in den Außenbereichen

Freunde der Freikörperkultur (FKK) und Hundeliebhaber finden ihre gekennzeichneten Strandreviere an den äußeren Abschnitten nahe der Teufelsschlucht im Osten und am Ende des Wustrower Halses im westlichen Teil. Zu erreichen sind die einzelnen Bereiche über insgesamt zehn Strandzugänge, fünf an der Steilküste und ebenso viele in der Düne. Gut zu erreichen sind auch die insgesamt sieben Toiletten, die sich meistens auch in Nähe eines Strandzuganges befinden.

400 kostenlose Parkplätze an den Ortseingängen

Auch Parkplätze in unmittelbarer Nähe zum Strand hat das Ostseebad Rerik zu bieten. Allerdings haben die rund 240 Stellflächen neben dem Haffplatz und an der Wustrower Straße ihren Preis. Zwei Euro kostet der Parkplatz pro Stunde, 16 Euro die Tageskarte. In der Seestraße, von wo Zugänge zur Steilküste führen, wird für die Stunde bislang nur ein Euro verlangt, die Tageskarte kostet acht Euro.

Wer es günstiger haben möchte, kann sein Auto kostenlos auf einem der Außenparkplätze am Ortsrand, auf dem Rugen Barg oder dem Langen Barg parken. Von beiden Plätzen sind es zu Fuß etwa 15 bis 20 Minuten bis zum Strand.

Ob ein Parkplatz in Rerik noch über freie Plätze verfügt oder schon voll belegt ist, können Autofahrer bei der Anreise schon gut einen Kilometer vor dem Ortseingang erkennen. Seit wenigen Tagen ist das neue Parkleitsystem für Rerik aktiv. So können sich Gäste, die ihr Auto am Haff parken wollen, bei voller Belegung den Weg sparen und auf andere Flächen ausweichen.

Ist Sporttreiben für Strandbesucher möglich?

Sport gehört zum Strand wie das Salz zum Wasser der Ostsee. Sowohl an der Steilküste als auch am Dünenstrand sind Volleyballnetze gespannt. Auch Wassersportler kommen in Rerik auf ihre Kosten. An der Haffpromenade werden Surf- und Paddelkurse angeboten. Eine Segelschule bietet Segelkurse an und auch Tret-, Segel- und Motorboote können ausgeliehen werden. Diese Angebote beziehen sich aber auf das Salzhaff.

Wie steht es mit der Imbissversorgung in Strandnähe?

Verhungern oder verdursten müssen Strandbesucher in Rerik nicht. Sowohl direkt am Strand neben der Seebrücke als auch in der Nähe finden die Gäste abwechslungsreiche Angebote. Ob Bratwurst, Fischbrötchen oder Nudelgericht – rund um Seebrücke, Haffplatz, Haffpromenade sowie im Ortskern sind Reriker Gastronomen auf den Gästeansturm im Sommer gut eingestellt. Von Reriker Fischern gefangener Fisch, vor Ort frisch verarbeitet im Imbiss oder Restaurant, gehört übrigens zu den Besonderheiten des Ostseebades.

Was hat Rerik noch zu bieten?

Rerik bietet verschiedene Zeitreisen in die Geschichte an. Vor Ort geht das am besten bei einem Besuch des Heimatmuseums. Auch führen regelmäßig geführte Wanderungen zu Großsteingräbern rund um das Ostseebad. Sie sind der Beweis dafür, dass hier schon vor 5000 Jahren Menschen lebten. Eine Reise in eine etwas jüngere Vergangenheit bieten Ortskundige an, die Gäste entweder zu Fuß oder mit der Pferdekutsche auf die „verbotene Halbinsel Wustrow“ führen. Das Eiland diente erst den Nazis und später den sowjetischen Streitkräften als militärisches Operationsgebiet und ist heute in Privatbesitz.

