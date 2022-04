Strandhütten: Kühlungsborn und Land verhandeln über Alternativen

Kühlungsborn

Veranstaltungen, Sportstrand, Strandhütten: Wie es damit in Kühlungsborn weitergeht, ist noch unklar. Doch eine Lösung muss bald gefunden werden. Denn den Vertrag, der Kühlungsborn die Nutzung des Strandes erlaubt, hat das Land zum Ende des Jahres gekündigt. Und auch die Mietverträge für die Strandhütten enden dann.

In dem Vertrag, der 2008 geschlossen wurde, geht es um die Überlassung landeseigener Liegenschaften zur Errichtung, Betreibung und Unterhaltung von Strandzugängen, baulichen Anlagen und Nebenanlagen. Er betrifft den gesamten Strand einschließlich der Dünen von Kühlungsborn West bis Ost, teilt Eva Klaußner-Ziebarth, Sprecherin des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern mit. „Und hier unter anderem Wege, Treppen, Rettungstürme und auch errichtete Plattformen und Kontrollhäuschen für Kurtaxe.“

Land wartet auf Lösungsvorschläge

Außerdem hatte die Gemeinde ein neues Strandnutzungskonzept beschlossen und auch hier das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu MM) einbezogen. „Das Stalu MM hatte die Hoffnung, dass in diesem Zusammenhang gegebenenfalls eine Lösung herbeigeführt werden könnte“, sagt Eva Klaußner-Ziebarth.

Erste Planungen zur Aufstellung von saisonalen baulichen Anlagen für die Strandkorbvermietung beziehungsweise den Verkauf auf dem Strand, die die Strandhütten ersetzen könnten, seien dem Amt und der Landesforst 2018 vorgelegt worden. Dazu hätten mehrere Gespräche stattgefunden. Weil jedoch weiter nichts geschah, verlor man beim Amt offenbar die Geduld.

Insgesamt 28 Strandaufgänge gibt es in Kühlungsborn. Quelle: Rolf Barkhorn

„Da keine Einigung zu den Strandhütten herbeigeführt werden konnte beziehungsweise sich keine Lösung im Zusammenhang mit einem Strandnutzungskonzept der Gemeinde abzeichnete, hat das Stalu MM den Vertrag im Mai 2021 fristgemäß gekündigt“, sagt Eva Klaußner-Ziebarth. „Dabei hat das Stalu MM nicht die vertraglich vorgesehene Frist von sechs Monaten genutzt, sondern mit Rücksicht auf die Strandhüttenbetreiber zum 31.12.2022 gekündigt. Dabei habe man sich daran orientiert, dass die Pachtverträge zwischen der Gemeinde und den Strandhüttenbetreibern zu diesem Datum enden.

Erste Gespräche nach monatelanger Wartezeit

Bereits mit dem Kündigungsschreiben im Jahr 2021 habe man „die Durchführung zeitnaher Gespräche hinsichtlich eines neuen Nutzungsvertrages angeregt“. Darauf sei bis Februar 2022 aus Kühlungsborn jedoch keine Reaktion gekommen. Deshalb bat das Amt selbst um einen Termin. Das Landesamt habe eine Rückmeldung bekommen, sagt der Bürgermeister. Bislang habe es allerdings mit der Terminvereinbarung nicht geklappt. Ein Grund dafür seien Corona-Erkrankungen in der Verwaltung gewesen.

„Wir haben jetzt ein erstes Gespräch geführt“, sagt Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian. Weitere sollen folgen. „Wir arbeiten intensiv an einem neuen Vertrag, damit wir unsere Strandflächen weiter nutzen können.“ Für die Strandhütten müsste eine Alternative gefunden werden. „Und die werden wir auch finden.“ Es habe sich herausgestellt, dass man auf Arbeitsebene sehr gut kooperiere. Rüdiger Kozian hofft nun auf eine zeitnahe Lösung. „Alle wollen Planungssicherheit haben, nicht nur wir, sondern auch die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH und die Vermieter der Strandhütten.“

Auf das Ergebnis der Verhandlungen wartet man in Kühlungsborn dringend. „Wir hoffen, dass wir dann zu einem Ergebnis kommen“, sagt Andreas Bartelmann, Mitglied des Ausschusses für Tourismus- und Kultur. Eine von der Stadt beauftragte Beraterfirma hatte 2019 einen Entwurf für ein Strandnutzungskonzept vorgestellt.

Mehr Internet, Bars und Barrierefreiheit

Dazu gehörte unter anderem, das drahtlose Internet am Strand auszubauen, mehr Parkplätze an den Strandaufgängen zur Verfügung zu stellen und den Zugang zu den Strandaufgängen 28 bis 22 zu verbessern. Den Strand selbst wollten die Berater mit Bars, mehr Gastronomie und Sitzgelegenheiten attraktiver machen. Es könnte dort mehr Sport- und Spielgeräte und Holzlaufstege geben.

Die Glücksburger Firma regte außerdem an, dass man Teile des Strandes als Fläche für Veranstaltungen nutzen könne. Zudem könnten spezielle Rollatoren für den Sand angeboten werden. Ein weiterer Vorschlag waren Duschen und mehr Toiletten am Strand. Im Vorfeld hatten die Berater dazu Expertenworkshops veranstaltet und auch Bürger konnten ihre Vorschläge einbringen. Der Entwurf war mit den Behörden abgestimmt worden, kam aber bisher nicht durch die Ausschüsse in die Stadtvertreterversammlung.

Stadtvertretung beschließt erst abgestimmtes Konzept

Die Beraterfirma sei noch dabei, die Erkenntnisse aus der Bürgerbeteiligung in ein Konzept zu gießen, sagt der Bürgermeister. „Das ist dann wie eine Maximalforderung.“ Auf dieser Grundlage wolle man mit dem Land verhandeln, welche Bereiche umsetzungsfähig seien und welche nicht oder nur teilweise.

„Unser Wunsch wäre gewesen, dass wir vorher klarmachen, was wir wollen und einen Beschluss fassen“, sagt Andreas Bartelmann.

Doch Bürgermeister Rüdiger Kozian hält das für die falsche Herangehensweise. „Ich brauche nichts beschließen zu lassen, was nicht umsetzungsfähig ist“, sagt er. Das Konzept würde natürlich noch in den Ausschüssen besprochen und am Ende durch die Stadtvertretung beschlossen.

Strandhütten jahrelang geduldet

Die Strandhütten waren Mitte der 1990er-Jahre teils in die Dünen hineingebaut worden. Gut 20 Jahre störte sich niemand daran. Vor einigen Jahren brachte das Stalu allerdings küstenschutzrechtliche Bedenken vor und forderte den Rückbau der Häuschen an diesen Standorten. Grund war, dass dort inzwischen nicht mehr nur Kurtaxe kassiert, sondern auch Eis und Getränke verkauft und Strandkörbe vermietet wurden.

