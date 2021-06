Ostseebad Nienhagen

Das Ostseebad liegt direkt an der Küste zwischen Warnemünde und Heiligendamm. Der 180 Hektar große Mischwald ist beliebtes Ausflugsziel. Sein Name Gespensterwald leitet sich von den skurrilen, vom Wind geformten Bäumen ab. Eine Partymeile soll der Badeort auch zukünftig nicht werden. Dennoch bietet er für Gäste viel an Erholung. Im OZ-Strand-Check erfahren Sie, was geboten wird und wie hoch die Kurtaxe ist.

Skurril wachsen die Bäume im Gespensterwald des Ostseebades Nienhagen. Quelle: Sabine Hügelland

Ist der Strand bewacht?

Nienhagen ist ein beschaulicher, ruhiger Ort, der sich seinen Charakter bewahrt hat. Er ist familienfreundlich, es herrscht kein Massentourismus. Der Hauptstrand wird von ausgebildeten Rettungsschwimmern der DRK-Wasserwacht Bad Doberan bewacht. In der Hauptsaison sind sie täglich mit bis zu vier Personen in der Zeit zwischen 9 bis 18 Uhr sowie an besonders schönen Tag auch bis 19 oder 20 Uhr am Turm. Zum 14. Mal in Folge weht die Blaue Flagge als Zeichen für gute Wasserqualität auf der kleinen Promenade.

Muss ich Kurabgabe bezahlen und wie hoch ist sie?

Seit diesem Jahr muss die Kurabgabe ganzjährig entrichtet werden. Jeder Gast erhält am Tag seiner Anreise vom Vermieter einen Meldeschein. In der Hauptsaison vom 1. Mai bis 30. September zahlen Erwachsene 1,50 Euro. Ermäßigt beträgt die Abgabe ein Euro. In der Nebensaison vom 1. Januar bis 30. April und vom 1. Oktober bis 31. Dezember zahlen Erwachsene ein Euro. Die Ermäßigung beträgt 0,50 Euro. Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und Schwerbehinderte (100 Prozent) sowie eine Begleitperson sind von der Kurabgabe befreit.

Für Tagesgäste gibt es die Möglichkeit, die Kurtax- und Parkscheinautomaten zu nutzen oder in der Kurverwaltung, Strandstraße 30, die Kurtaxe zu bezahlen. Die Kurkarte ist mit einem Bonus versehen. So gibt es mit ihr Rabatte von Unternehmen in und um das Ostseebad, sowie Ermäßigung für ausgewählte Veranstaltungen und Freizeitangebote.

Wo kann ich was erleben, gibt es freies WLAN und wie ist der Strand beschaffen?

Am Hauptstrand und im Freizeitzentrum gibt es freies WLAN. Um die vier Kilometer lang ist der Strandbereich, der zum Ostseebad gehört. Er ist sehr abwechslungsreich und bietet feinen Sand am Hauptstrand sowie Naturstrandabschnitte. Mit viel Glück finden Spaziergänger dort Hühnergötter und Donnerkeile.

Von der kleinen hübschen Promenade führen zwei Treppen zum Hauptstrand, der flach abfällt und sich daher gut für Kinder zum Baden eignet. Dazu ein barrierefreier Strandabgang mit Panoramaplattform.

Der Strand ist sehr abwechslungsreich. Der Hundestrand beginnt am Schild. Quelle: Sabine Hügelland

Textil- und FKK-Bereiche und ein Hundestrand

Der gesamte Strand ist in ausgeschilderte Textil- und FKK-Bereiche abgeteilt. Der Hundestrand befindet sich ca. 700 Meter westlich der Promenade. In der Saison ist die Mitnahme der Hunde vom 1. Mai bis zum 30. September gestattet.

Der östliche Natur-Strandbereich ist durch zwei Treppen – am Schulweg und Technopark - zu erreichen. Trotz des reichen Steinaufkommens dort, bietet er Spaziergängern viel Naherholung und dürfte das Herz von Hobby-Geologen erfreuen.

Wo gibt es öffentliche Toiletten?

Die öffentlichen Toiletten befinden sich auf der Promenade.

Strandkörbe mieten

145 Strandkörbe stehen in Nienhagen zur Miete zur Verfügung. Die ein- bis zweitägige Nutzung kosten 11 Euro pro Tag. Ab drei bis neun Tage sind es 10 Euro. Ab 10 Tage sind 9 Euro zu zahlen.

Wo kann man essen?

Es gibt in Nienhagen eine Vielzahl an Möglichkeiten, genussvoll den Tag zu begehen. Entlang des Standes bis in den Nachmittag hinein fährt ein Strandbuggy, an dem es Bockwurst, Eis und Getränke gibt. Eine größere Auswahl findet sich auf der Promenade im Imbiss des Strandrestaurants und im Restaurant selbst sowie im Hotel Nienhäger Strand und am Stand Taube’s Imbiss.

Nur wenige Gehminuten entfernt im Ort gibt es weitere Restaurants, die abwechslungsreiche Küche anbieten. Das Café M in der Strandstraße, sowie eine Fischräucherei in der Doberaner Straße runden das kulinarische Angebot ab.

Einkaufsmöglichkeiten im Ort

Im Wohn-und Geschäftshaus in der Hofstraße, gibt es einen Geldautomaten der Sparkasse, der 24 Stunden zugänglich ist, weiterhin einen Tante Emma-Laden, in dem alles Wichtige gekauft werden kann. Des Weiteren haben sich dort ein Friseur, eine Allgemeinmedizinerin, eine Zahnärztin und eine Physiotherapeutin niedergelassen. Es gibt noch weitere kosmetische, Gesundheits -und Friseurangebote im Ort.

Parken

Die Parkkosten variieren. Am Ferienpark Seepferdchen müssen 1 Euro pro Stunde und 8 Euro ganztags gezahlt werden. An der Promenade in der Hauptsaison von 2 bis 10 Euro.

Am Ortseingang von Rethwisch-Börgerende kommend existiert zudem ein größerer Platz. Von ihm führt ein Weg durch den Wald und auch an den Hundestrand. Ins Ostseebad Nienhagen fahren auch Busse. Per Bahn ist Nienhagen über Doberan und dann mit dem Bus zu erreichen, von Rostock aus ebenfalls.

Von Sabine Hügelland