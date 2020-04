Strandresidenz in Kühlungsborn: Darum nähen die Mitarbeiter jetzt Atemmasken

Kühlungsborn

Atemmasken nähen mit spektakulärer Aussicht: Im Penthouse der Ferienwohnanlage Strandresidenz am Bootshafen in Kühlungsborn haben die Mitarbeiter ein Nähzimmer eingerichtet. Die Assistentin der Eigentümer stellt hier gemeinsam mit dem Haustechniker und den Reinigungskräften Stoffmasken her.

„Unser Chef hat ein Unternehmen in Bremen“, sagt Heike Trinks. Er habe die Angestellten gefragt, ob sie dafür Masken nähen würden. Die waren sofort dabei – auch, weil derzeit keine Gäste in den Ferienwohnungen logieren. „Anfangs haben wir auf Masse produziert, in den ersten Tagen um die 100 Stück.“ Dafür waren größere Mengen Stoff nötig. „Wir haben tatsächlich Bettlaken genommen.“ Das hatte noch einen anderen Grund: „Die Masken mussten auch gut zu reinigen sein und hygienischen Anforderungen entsprechen“, sagt die Assistentin der Eigentümer.

Einwegmaske als Vorlage

Sie habe sich erst mal eine Nähanleitung aus dem Internet gesucht. „Wir haben auch eine Einwegmaske auseinandergenommen, um zu gucken, wie die aufgebaut ist.“ Das seien relativ viele Arbeitsschritte, sagt Heike Trinks, das habe sie am Anfang unterschätzt. Nähmaschinen, Stoffe, Gummibänder und Know-how waren vorhanden. „Wir nähen auch sonst ab und zu für unsere Gäste – mal einen Vorhang, mal ein Kissen.“

Bis Freitag vergangener Woche haben sie zu dritt genäht. Jetzt sind die beiden Reinigungskräfte im Osterurlaub. Heike Trinks und Haustechniker Ralf Weber halten allein die Stellung. Sie sitzt an der Nähmaschine, er zieht Drähte in die Masken, die sie stabiler machen. „Außerdem hilft er mir beim Zuschneiden“, sagt Heike Trinks.

Gummiband ist schwer zu kriegen

So unkompliziert, wie sie angefangen haben, wollen sie auch weitermachen – für Kollegen, Bekannte, Nachbarn. Vor kurzem übergaben die Mitarbeiter der Ferienwohnanlage einige Masken an das Team vom Baumarkt Kartaschewski, als Dank für die jahrelange gute Zusammenarbeit. „Es gibt ja einige, die nicht wissen, wo sie so eine Maske herbekommen sollen“, sagt Heike Trinks. „Solange ich Gummiband habe, nähe ich weiter. Man bekommt ja nichts mehr.“ Aber 50 Masken werde sie mit dem vorhandenen Material wohl noch schaffen.

Die Massenproduktion ist allerdings vorerst abgeschlossen. „Jetzt darf es auch Spaß machen“, sagt die Assistentin der Eigentümer des Gebäudes. „Jetzt machen wir auch ein paar bunte Masken.“ Oder Spezialanfertigungen: „Für die Enkeltochter eines Kollegen haben wir auch schon eine Atemmaske gemacht, die etwas kleiner war.“

Von Cora Meyer