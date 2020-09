Kühlungsborn

Die Fahrbahn ist offen, die Anlieger sind entspannt. Die Bauarbeiten in der Strandstraße haben auf dem ersten Abschnitt ab dem Kreisverkehr begonnen. „Auswirkungen, zumindest vom Umsatz her, hat das bei uns bisher nicht“, sagt Michael Kirchhoff von der Eismilchbar „Coco“. Seine Befürchtungen hätten sich nicht bewahrheitet. „Gerade jetzt, wo das Wetter noch mal schöner geworden ist, sind die Straßen trotzdem voll.“ Die Eisdiele ist, wie alle anderen Geschäfte und Restaurants, weiterhin über die Gehwege erreichbar. Lediglich die Belieferung gestalte sich etwas schwierig, sagt Michael Kirchhoff. „Wir müssen jetzt hinten über den Hof.“

Die Arbeiten in der Strandstraße sind in vier Bauabschnitte unterteilt, in denen die Fahrbahn jeweils voll gesperrt werden muss. Wie die Stadt mitteilte, sind in dem aktuellen Bauabschnitt die Zufahrten zu den betroffenen Grundstücken nicht erreichbar – und damit auch Stellplätze, Tiefgaragen oder Hinterhöfe. Nach Fertigstellung und notwendiger Aushärtung soll der jeweilige Abschnitt nach Angaben der Stadt für den Anlieger- und Lieferverkehr wieder freigegeben werden. „Aktuell nimmt der Zweckverband Reparaturen an der Trinkwasserleitung vor“, sagt Stefan Westermeier vom Bauamt. Dazu habe am Donnerstag zeitweise das Trinkwasser abgestellt werden müssen.

Die Belieferung des Bekleidungsgeschäftes „ Adenauer & Co“ verlaufe reibungslos, sagt Geschäftsführer Jens Kunze. „Auch die Kunden kommen trotzdem.“ Die Baumaßnahme sei seiner Ansicht nach notwendig. Er würde sich jedoch wünschen, während der Baustellenzeit zusätzlich auf sein Geschäft aufmerksam machen zu dürfen. „Wir hätten gerne die Möglichkeit, den Bereich vor dem Geschäft niveauvoll zu gestalten, beispielsweise mit Beachflags.“

Information per Post und Mail

Für die Zimmervermittlung „Strandjuwel“ haben die Arbeiten bisher keine großen Auswirkungen. „Unsere Zufahrt ist von der Seite, da kommt man normal rein“, sagt eine Mitarbeiterin der Zimmervermittlung. Auch Beschwerden wegen der Lautstärke habe es bisher nicht gegeben. Lediglich Anreisende wunderten sich, dass sie für die Schlüsselübergabe nicht mehr vor dem Haupteingang parken könnten.

Die Stadt hatte sie im Vorfeld in einem Schreiben über das Vorhaben und den Zeitplan informiert. Mitte Juli 2020 sei eine Information per Post an die Grundstückseigentümer versendet worden – mit der Bitte, die Pächter und Mieter rechtzeitig zu informieren, teilte Stefan Westermeier mit. Das sei jedoch leider nicht in allen Fällen geschehen. In der Woche vor dem Baubeginn habe man dann noch einmal ein Schreiben bei allen Geschäften, Läden und Mietern abgegeben. Das ist auch bei der Bäckerei Junge eingegangen, sagt Dominik de Lage aus der Unternehmenskommunikation. „Wir merken die Bauarbeiten in unserer Filiale derzeit nur leicht, Fußgänger können den Laden ja jederzeit betreten und auch die Belieferung erfolgt ganz normal.“

Arbeiten bis Mitte Dezember

Noch bis zum 4. Oktober laufen die Bauarbeiten für den ersten Abschnitt nach dem Kreisel vor dem Haus Nummer 44. „Die Maßnahme liegt im Kosten- und Terminplan“, sagt Stefan Westermeier. „Sehr viele Anwohner zeigen Verständnis und sind kooperativ.“ Ab dem 5. Oktober ist die Fahrbahn vor den Hausnummern 42 und 38 betroffen. Der dritte Bauabschnitt reicht bis kurz vor dem Bürgerweg und soll am 22. November abgeschlossen sein. Nach dem vierten Bauabschnitt – bis kurz hinter der Ausfahrt aus dem Bürgerweg – sollen die Bauarbeiten am 13. Dezember abgeschlossen sein. Die Stadt weist jedoch darauf hin, dass es je nach Wetterlage zu Terminverschiebungen kommen kann.

Einbahnstraße soll umgedreht werden

Zwischen Kreisverkehr Ostseeallee und Bürgerweg wird die Fahrbahnoberfläche auf etwa 200 Metern Länge erneuert. Dabei wird das gesamte Natursteinpflaster mit Unterbeton aufgenommen und wiederhergestellt. Bei den Bauarbeiten handelt es sich um Vorbereitungen für das Verkehrskonzept des Ostseebades. Es beinhaltet, dass die Einbahnstraßenregelung im unteren Teil der Strandstraße umgekehrt wird. Dann soll es nicht mehr möglich sein, vom Kreisel aus in die Straße einzufahren.

Von Cora Meyer