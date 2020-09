Kühlungsborn

Wegen Bauarbeiten ist die Fahrbahn in der Strandstraße in Kühlungsborn vom kommenden Montag, dem 7. September, an voll gesperrt. Zwischen Ostseeallee und Bürgerweg wird das Straßenpflaster abgenommen und neu verlegt. Der mangelhafte Unterbau sowie die unzureichende Oberflächenentwässerung werden ebenfalls erneuert. Auf der Straße hatten sich bei Regen immer wieder Pfützen gebildet.

Nach Angaben der Stadt werde die Straße jedoch aus beiden Richtungen erreichbar sein. Die Fußgängerwege sollen weiterhin passierbar sein, Läden und Geschäfte bleiben geöffnet. Dennoch werde es baustellenbedingt zu Einschränkungen kommen.

Im Anschluss soll die Strandstraße vom Hermann-Löns-Weg in Richtung Ostseeallee zur Einbahnstraße werden. Diese Maßnahme ist Teil des Verkehrskonzeptes des Ostseebades. Dabei geht es um die Verkehrsberuhigung und um die Verringerung des Durchgangsverkehrs. Außerdem soll die Strandstraße attraktiver werden.

Die Bauarbeiten sollen bis Dezember 2020 dauern.

Von Cora Meyer