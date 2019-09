Bauarbeiten an Hofstraße haben begonnen

Hinter Bollhagen

Die Bauarbeiten an der Hofstraße in Hinter Bollhagen haben begonnen. Die von dort abzweigende Parallelstraße zu der Straße Am Wasserwerk soll im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens saniert werden. „Es ist das letzte Stück Straße in der Gemeinde, das noch nicht gemacht ist“, sagt Bürgermeister Dirk Stübs. Zunächst müssen dort seinen Angaben zufolge Versorgungsleitungen umgelegt werden. Begonnen habe die Baufirma am Montag mit den Regenwasserleitungen.

Die Gemeinde hat für die Arbeiten an dem etwa 190 Meter langen Weg Fördermittel beantragt. Bewilligt wurden an die 136 000 Euro. Inzwischen hätten sich allerdings die Baukosten massiv erhöht. „Das Vorhaben ist jetzt 117000 Euro teurer als geplant“, sagt der Bürgermeister. Gestiegene Baukosten seien leider heutzutage normal. „Die Firmen haben alle genug zu tun. Die Zeiten, als sie sich noch gegenseitig unterboten haben sind vorbei.“

Um die Mehrkosten tragen zu können, hatten die Wittenbecker Gemeindevertreter im Juli einen Nachtragshaushalt beschließen müssen. Zum einen sei es nötig, für die Fördermittel in Vorkasse zu gehen, sagt der Bürgermeister. Das bedeutet, die Gemeinde muss die Baukosten zunächst selber tragen und erhält die Fördermittel nach Abschluss der Maßnahme zurück. „Zusätzlich haben wir natürlich auch noch einen Eigenanteil“ sagt Dirk Stübs. „Der wird bestimmt auch sechsstellig sein.“

Die Bauarbeiten müssen seinen Angaben nach bis zum 30. November abgeschlossen sein, um die Fördermittel dafür zu erhalten.

Von Cora Meyer